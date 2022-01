Y Aznar irrumpió en la campaña

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, irrumpió este sábado en la campaña de Castilla y León para arropar al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y reclamar, de paso, a Pablo Casado un liderazgo firme y constructivo ante el avance de Vox y las batallas internas que en los últimos meses están erosionando al partido. «A veces oigo que hay que ganar para llevar a no se quién a la Moncloa, pero, oiga, la pregunta es ¿para hacer qué?», señaló ante un auditorio entregado al artífice del histórico ciclo de más de tres décadas ininterrumpidas de gobiernos populares en esta comunidad.

Sin nombrar en ningún momento al actual líder del PP, Aznar explicó su propia receta en contraste a la estrategia emprendida por los actuales inquilinos de Génova de que una victoria en Castilla y León catapultará a Casado a la Moncloa y desgranó que «se gana para construir». «Y construir», prosiguió, «es integrar, no fraccionar; es sumar, no restar; es unir fuerzas, no dividir; es diseñar objetivos comunes, propósitos compartidos y no sembrar la división ni mucho menos la discordia».

El expresidente de los populares enfatizó que en Castilla y León el partido empezó una «historia de éxito» y con él se gestó una alternativa «reformista, centrada y triunfadora ante un socialismo fracasado». Ahora los protagonistas «son otros» y señaló a los cinco presidentes autonómicos del PP: Alfonso Fernández Mañueco, Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno Bonilla y Fernando López Miras. «Todos ellos -recalcó- son importantísimos para ese proyecto ambicioso y triunfador». Otro mensaje con lectura interna, tras la guerra sin cuartel entre Génova y Díaz Ayuso por el control orgánico en Madrid que amenaza el impulso del 4-M.

Lás últimas encuestas muestran el fuerte desgaste que acusan los conservadores que lastran las expectativas electorales de Casado y que podrían traducirse en más votos para Vox. Un problema que preocupa a Aznar, que exhortó a los suyos a «ser firmes» para evitar la fuga de votos por el flanco derecho. «Hay muchas personas que se agarran a supuestas soluciones baratas, mágicas, a populismos mentirosos o falsos, porque no tienen un referente fuerte en el cual confiar», avisó.