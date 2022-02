Ayuso: «Que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos» La presidenta madrileña apuesta por pactar con Vox en Castilla y León en contra de los planes de Génova, que descarta un Gobierno de coalición con los de Abascal

Díaz Ayuso interviene este martes en un desayuno informativo en Madrid. / FOTO: Efe | VÍDEO: AT

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado este martes partidaria de llegar a un acuerdo con Vox en Castilla y León a pesar de que la dirección del PP haya descartado un Gobierno de coalición con la formación que dirige Santiago Abascal. «Espero que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos», ha defendido en su primeras declaraciones públicas tras las elecciones del 13-F.

Ayuso confía en que Alfonso Fernández-Mañueco tenga «pronto» un Ejecutivo «basado en la suma de intereses frente a este proyecto totalitario que está destrozando España», en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez. «Estos gobiernos no saben gestionar y por eso -ha indicado- basan su existencia en el agravio con Madrid, como ya ocurre en otras tantas regiones»

La líder madrileña ha instado Mañueco a que busque con otros partidos lo que les une y, sobre todo, a «blindar» su región frente a «políticas identitarias, la pobreza y la desesperanza». En su entorno no esconden que el resultado fue «insuficiente» y no cubrió los objetivos del partido, que hasta el inicio de la campaña contaban con rozar la mayoría absoluta.

El plan de Génova pasa por que el presidente castellanoleonés en funciones (31 escaños) conforme un Gobierno monocolor tras ser investido con el apoyo de Soria Ya (3), Unión del Pueblo Leonés (3), Por Ávila (1) y la abstención de la fuerza de ultraderecha, que tiene 13 procuradores. Una operación complicada, que Vox rechaza por ahora porque reclaman entrar en el Ejecutivo regional

Ayuso ha apelado a sus compañeros del PP a trabajar juntos para «cambiar el Gobierno de la nación» y «tomar urgentemente las riendas» del país. Ha asegurado que su objetivo es también «que el partido se ponga a disposición de Pablo Casado» cuanto antes porque «España no soportaría otro lustro sanchista». «Los españoles no nos perdonarían no estar centrados en esto y solo en esto, nos va mucho en juego a todos», ha insistido.

Congreso de Madrid

La dirigente territorial también se ha referido a la convocatoria del congreso del PP Madrid que la enfrenta a Génova para volver a pedir que se celebre cuanto antes. «No es una cuestión de que se adelante nada sino sobre todo de que no se deje de retrasar, que no se siga retrasando la voz a los afiliados, y que la ilusión del votante en Madrid no pare, que el partido se ponga pronto a disposición de Pablo Casado porque esa es su casa, su circunscripción», ha remarcado.

La intención de la presidenta regional es no posponer el asunto más allá de marzo y para ello se aferra a los estatutos del partido. Le preocupa que el congreso del PP de Madrid se dilate demasiado y no haya tiempo para preparar las listas ni enfrentar con tranquilidad el próximo envite electoral.