Feijóo reta a los barones del PSOE a rebelarse y exigir la ruptura con EH Bildu

María Eugenia Alonso Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

Alberto Núñez Feijóo afirma tener numerosas razones para derogar al sanchismo. La inclusión de 44 condenados de ETA en las listas de EH Bildu, socio prioritario del Gobierno de coalición, para el 28-M le ha dado una más. «Me repugna, igual que a la inmensa mayoría de votantes del PSOE, que Bildu lleve a asesinos en sus listas. Me estremece que el partido de Gobierno diga que eso merece un respeto y me indigna que el sanchismo se calle y baje las orejas ante esta provocación. ¿A nadie le queda un ápice de dignidad, que le diga a Pedro Sánchez que rompa ese pacto, o que si no nos vamos del partido?», clamó el líder del PP en un acto en Toledo en el primer día de campaña.

El jefe de la oposición tiene la convicción de que esta cuestión indigna a los ciudadanos y a los votantes del PSOE por lo que tratará de poner en un brete a los candidatos socialistas que tratan de «huir» de Sánchez en la campaña. «¿De verdad vamos a mirar para otro lado? ¿De verdad es normal después de todo lo que hemos sufrido?», insistía ante los aplausos de los asistentes al mitin. «Si la gente con sentido de Estado no cabe en el PSOE, cabe en el PP», añadió Feijóo, reiterando su llamamiento a todo aquel socialista descontento con los «interminables desmanes» de Sánchez. Para el líder del PP, «es muy triste que en mayo de 2023» se pueda «aceptar con normalidad» que más de 40 candidatos de un partido que apoya al Gobierno de nuestro país «sean integrantes de la banda terrorista ETA. Y que siete de ellos fueran condenados por asesinato». «Es inaceptable que todos los candidatos de Sánchez -censuró- se callen». Él, en cambio no piensa optar por el silencio y mucho menos avalar «el despropósito que acaba de hacer Bildu». El presidente de Aragón y candidato a la reelección, Javier Lambán, es una de las voces críticas dentro del PSOE que condenan la inclusión en las listas ede Bildu de 44 etarras en Euskadi y Navarra. El socialista ya ha pedido a los suyos «romper cualquier relación con un partido que incluye en sus listas a asesinos». Feijóo no se pronunció sobre la ofensiva panteada por Vox, que este viernes planteaba la ilegalización de EH Bildu a través de la ley de partidos. Una propuesta que no es nueva y con la que el partido de Santiago Abascal trata de forzar al resto de partidos a posicionarse sobre la ilegalización de la formación abertzale, que cuenta con cinco escaños en el Congreso y que a lo largo de la legislatura se ha convertido en un socio fundamental para la estabilidad del Ejecutivo de Sánchez.