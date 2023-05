Ayuso sostiene que no está echando un pulso a Feijóo al pedir la ilegalización de Bildu

Isabel Díaz Ayuso no cesa en su afán de poner el foco de atención en Bildu y sus listas electorales para el 28-M. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido este viernes en solicitar al PP -una vez llegue al Gobierno, ha deslizado- que explore de que forma es posible la ilegalización de la formación abertzale. «No es un pulso al PP, ni mucho menos a mi presidente, es un pulso a Bildu y no es venganza, es justicia», ha dicho la dirigente madrileña durante una entrevista en RNE.

Ayuso sostiene que defender lo contrario a una hipotética legalización de Bildu iría en contra de su propia filiación al PP y mentir contra los discursos que ha mantenido durante los últimos 20 años. Además, ha destacado no necesitar explotar esta polémica por fines electoralistas, pues las encuestas ya señalan que las cosas «van muy bien». «No digo que se ilegalice un partido porque me caiga mal. Eso no es así», ha asegurado tras afirmar que «cuando el discurso de Pedro Sánchez, Bildu y Podemos van todos en la misma línea nos debemos preocupar».

Ayuso también se ha referido a las críticas vertidas por Consuelo Ordoñez, presidenta de Covite y hermana del asesinado por ETA Gregorio Ordóñez -que la ha criticado ahora por decir que «ETA está viva»-. «No sé si tiene problemas personales con el PP, desde hace años», ha llegado a decir.

Aunque la realidad es que esta no es la primer ocasión en la que la presidenta de Covite exhibe su malestar con la dirigente popular a raíz de ETA. Ya el pasado mes de febrero Ordoñez criticó a Ayuso por espetar esta a los diputados regionales del PSOE durante un debate en la Asamblea de Madrid «que les vote Txapote» -en referencia al asesino de Miguel Ángel Blanco-.