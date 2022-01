Volkswagen cierra 2021 en mayúsculas: 17 años consecutivos como líder en Canarias

Ya son 17 años consecutivos que suma Volkswagen siendo la marca número 1 en Canarias. Así, con un total de 4.885 vehículos vendidos en 2021, podemos afirmar que la marca alemana es la preferida de los canarios. Incluso con un entorno complejo e inestable, Volkswagen ha sido capaz de seguir marcando el paso como líder indiscutible en el sector.

Tras un año lleno de incertidumbre y numerosas dificultades para el sector de la automoción debido, entre otras causas, a la escasez de semiconductores, Volkswagen ha logrado repetir un año más, y ya van 17, como marca más vendida de Canarias. Sus novedades, tanto en electromovilidad, como en la renovación de otros modelos, han sido claves para que la marca alemana haya seguido conquistando a los canarios, que confían año tras año en el líder del sector.

Volkswagen, líder también en movilidad eléctrica

Sin duda la llegada del ID.4, el Coche del Año en el Mundo, ha sido un momento importante para la marca, que sigue apostando por la electromovilidad. El SUV 100% eléctrico fue el lanzamiento del año y se ha propuesto continuar la senda de la electrificación de la marca. Por otra parte, tras un año en el mercado el ID.3 ha demostrado ser la alternativa sostenible para todos, alcanzando una cuota de mercado de 12,5% a particular en el mecado de eléctricos, convirtiéndose en el vehículo eléctrico más vendido. De esta manera, se confirma su buena aceptación en Canarias, compitiendo con los modelos de combustión dentro del segmento de los compactos y obteniendo la 4ª posición a particular. En total, los vehículos eléctricos de Volkswagen en Canarias han alcanzado una cuota de mercado de 22,9% a particular en el mercado de eléctricos, demostrando así la responsabilidad de un líder que hace de la movilidad eléctrica una verdadera seña de identidad.

Volkswagen ID.4

2021, el año de las novedades

Además, 2021 nos ha traído novedades como la renovación del Tiguan, el SUV más vendido de la marca en el mundo. También el mítico Polo volvió mostrando su mejor versión. Finalmente, no podemos olvidar el lanzamiento del Taigo, el primer SUV coupé de Volkswagen, un modelo que por sus singulares características dará mucho que hablar en 2022.

Continuación de la ofensiva eléctrica y aluvión de novedades para el 2022 Continuando la declaración de intenciones «Way To Zero» que ha lanzado el fabricante alemán, y por la que se compromete a acabar con las emisiones de CO2 en 2050, Volkswagen lanzará el ID.5 durante el primer trimestre del año.

Volkswagen Polo.

El nuevo modelo totalmente eléctrico de Volkswagen confirma la continuidad en el compromiso de la marca azul por los vehículos eléctricos y sorprenderá a propios y extraños con su potencia, su rendimiento y su sostenibilidad.

Además, este 2022 nos traerá la renovación del T-Roc, que con más de un millón de unidades vendidas en todo el mundo en sólo cuatro años, volverá a Canarias más digitalizado que nunca y acompañado de su versión R y, como no, su versión Cabrio.

Volkswagen Taigo

La marca en Canarias cierra un ejercicio con unos resultados extraordinarios que se traducen en la mejor prueba para afirmar de forma contundente que Volkswagen Canarias es el líder elegido por los canarios, que han depositado su confianza en la firma alemana y en su importador en Canarias, Domingo Alonso Group.