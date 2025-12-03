El sector pide un «marco normativo seguro»para construir vivienda asequible en Canarias

Mesa redonda 'Situación y retos del sector de la vivienda asequible' celebrada en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria.

Profesionales del sector inmobiliario han exigido un «marco normativo seguro» para los propietarios e inquilinos y que no se cambien las reglas jurídicas «en medio del juego». Así lo manifestaron este martes en la segunda jornada del I Congreso de Vivienda de Canarias organizado por el Ejecutivo regional y Visocan, celebrado en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria.

En este sentido, la vicepresidenta de Women in Real Estate Spain, Ariadna Belver Comin, apuntó que es necesario que se simplifiquen los trámites urbanísticos y que se mejore la disponibilidad del suelo para poder dar una respuesta a la emergencia habitacional que impera en España, todo ello, durante la mesa redonda 'Situación y retos del sector de la vivienda asequible'. Precisamente, durante esta legislatura el Gobierno de Canarias aprobó el decreto 3/2025 para la agilización de tramitación de licencias urbanísticas y así impulsar la construcción de inmuebles.

Lo mismo considera Andrés Horcajada, CEO y confundador en Tectum, que añadió los problemas derivados de la fiscalidad «a la que están sometidas las empresas promotoras». En este caso, dijo, la vivienda «no es un derecho constitucional, es subjetivo», y criticó que «el ecosistema no ayuda a generar vivienda protegida, a comprar o a alquilar».

Por otro lado, Juan José Perucho, presidente de la Asociación de Gestores de Cooperativas de Viviendas, subrayó que el parque de inmuebles ha tenido «un desarrollo muy escaso» y se ha dejado sin cobertura «a un tramo de jóvenes con menos recursos que se han quedado fuera en el acceso a la propiedad». Para abordar la emergencia habitacional, el experto apostilló que «hay que atacar dos raíces, la falta de mano de obra y la de suelo licenciable». Y, para ello, dijo, debe haber colaboración entre las diferentes administraciones.

A su vez, el presidente de la Asociación Canaria de Gestores Inmobiliarios, Rafael Tarajano, denunció que a al ahora de comprar o de alquilar las personas tienen que pasar «un casting». A ello hay que sumarle la «pérdida de poder adquisitivo de la clase media». Además, remarcó que se tardará en ver mejoras a pesar de que se construyan más viviendas.

Por otro lado, Alejandro Bermúdez, CEO de Atlas Real Estate Analytics, denunció que se use el «argumento fácil» de que las viviendas vacías se pueden usar para cubrir ese déficit, ya que, para él, «es erróneo». Dijo que en el censo se hizo en 2020, en plena pandemia, por lo que esta metodología «presenta dudas» para hacer un diagnóstico claro, y puntualizó que el problema de la vivienda está en las ciudades más pobladas. Criticó que, a lo largo de este tiempo, se hayan hecho «soluciones rápidas sin un análisis profundo».

5.000 viviendas a finales de año

Durante la segunda jornada del I Congreso de Vivienda de Canarias, el responsable del Observatorio Canario de la Vivienda, Miguel Lozano, dijo que con el ritmo de construcción actual se podrá alcanzar las «5.000 viviendas» antes de que acabe el año.

Se estima que en Canarias hay suelo finalista, consolidado para ser edificado para construir 200.000 viviendas, lo que cubriría «el déficit de vivienda acumulado en la última década más de 10 veces». Pero el problema real, remarcó Lozano, es la «incapacidad para transformar este suelo disponible en vivienda».

Además del aumento de habitantes en las islas, se han incrementado los hogares, por lo que «frente a una oferta más rígida, se ha producido un encarecimiento del precio». Y es que en Canarias, desde 2017, el alquiler ha subido un 120% y multiplica por más de dos veces la media nacional.

Según el estudio, las ubicaciones que lideran el ranking combinan ubicaciones en los que las rentas son más bajas con precios de alquileres más altos. Así, la gente se ve desplazada a buscar otras ubicaciones para vivir diferentes a los lugares donde trabajan.

Las zonas menos tensionadas coinciden con algunos distritos de Las Palmas de Gran Canaria o Puerto del Rosario, y los distritos más tensionados serían San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana, y lo mismo con el alquiler.