Salud Gil: «Canarias no crece, permanece. Vivimos de la compensación y no del crecimiento y progreso»

La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), María de la Salud Gil explicó que tras un arduo proceso en el que han presentado al Gobierno proyectos para iniciar a construir nuevas viviendas, localizar suelo en donde poder realizarlas, localizar normativas, localizar financiación y realzar la importancia de finalizar viviendas inconclusas, ha llegado la hora de «conocer y remover» los problemas que de producirse las viviendas deseadas, pueden darse cuando los ciudadanos quieran comprar o alquilar una vivienda. «Queremos saber qué va a ocurrir, con quién, quiénes van a comprar esas casas, quiénes quieren arrendar y cuál es su perfil».

Para ello, primero hay que solucionar algunas situaciones entre las que figuran, según Salud Gil principalmente dos factores que contribuyen a una «demonización de propietarios y arrendadores que está poniendo en jaque el equilibrio» entre vivienda disponible y capacidad para su compraventa y alquiler, la Ley de Vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos. Dos leyes que para Salud Gil promueven «el intervencionismo sobre los precios del alquiler» y motivan a «la okupación y la morosidad desabasteciendo el mercado de viviendas de arrendamiento y atacando al propietario».

La presidenta de la AECP indicó que por el contrario, no se han tomado medidas fiscales como los cambios de uso de zonas comerciales que «antes eran pulmones y ahora no dejan de degradarse y sin embargo no se cambian esos usos.

En decadencia

Salud Gil informó que durante el período 2015-2022 «solo» han habido 25.000 transacciones más que entre 2007 y 2014, es decir, que no solo «se reduce la producción de vivienda sino que las transacciones inmobiliarias van en decadencia. Entre 2008 y 2010 ya hay una caída entre el 27 y el 36%. Con la llegada del Covid se produce otra caída muy acelerada del 30,7%. Por el contrario, al año siguiente se recupera un 43,6%.

En cuanto a las hipotecas, la situación se dramatiza aun más, disminuyendo desde el 2007 un 74,6% mientras que al contrario de lo que la gente pudiese pensar el precio de la vivienda se ha mantenido estable respecto a ese mismo año, al estar el metro cuadrado 63 euros más barato que hace 15 años. Según Salud Gil, estos datos «sorprenden» y se deben a que Canarias vive en una «constante compensación» y ejemplo de ello es que entre 2007 y 2014 la crisis provocó una disminución en el precio de las viviendas de un 29,12% frente a una subida del 31,9% en el periodo 2015-2022.

Compensación constante

Al analizar estos datos, Salud Gil resaltó que Canarias «vive constantemente de la compensación, «crecemos sobre disminuciones, reducimos un 40% y subimos un 35%, lo que provoca una sensación de que el precio de la vivienda ha venido subiendo pero no es real, el precio se ha mantenido compensado, siempre teniendo en cuenta que el dinero de 2007 no es el mismo que el de ahora», ni tampoco «la capacidad adquisitiva de la población que también es diferente».

Según los constructores, estos factores, sumados a la no producción de viviendas y a la falta de compraventa de viviendas los motivos que explican el déficit habitacional del archipiélago.

Por su parte, el presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI), Rafael Tarajano señaló que es «necesario generar una solución» para los problemas de compraventa de viviendas. «La clave pasa por cosas que son fáciles pero difíciles de hacer». Entre ellas, citó la falta de stock de viviendas para vender, un problema que no se resuelve a corto plazo. «Es importantísimo que se tomen las decisiones correctas rápidamente. Las empresas, junto con la administración tienen la responsabilidad de trabajar en una solución porque el problema es acuciante».

Otra de las claves es «facilitar el acceso a las personas jóvenes», por lo que instó al Gobierno a poner en marcha políticas públicas y que al mismo tiempo el Gobierno haga de avalista o se haga cargo de parte del interés los préstamos para su adquisición acabando así con la inseguridad de los propietarios.