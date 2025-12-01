El precio de la vivienda en Canarias sigue subiendo y sitúa una capital de las islas como el mayor incremento de España El archipiélago canario ha superado el 18,8% interanual que tiene de media el territorio nacional

Daniel Armas Ramírez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:18

El precio de la vivienda ha alcanzado en noviembre de 2025 un nuevo máximo histórico, con una subida interanual del 18,8%, situándose el metro cuadrado en 2.828 euros, según el último Índice Inmobiliario realizado por Fotocasa. En Canarias, el encarecimiento de la vivienda supera incluso el promedio nacional. Santa Cruz de Tenerife destaca como la provincia donde más ha subido el precio en el archipiélago, con un incremento interanual del 23,9%.

Las Islas registran una subida interanual del 20,2%, situándose entre las comunidades autónomas con incrementos más intensos. Este fuerte aumento se explica por la combinación de una oferta insuficiente, elevada demanda tanto residencial como turístico, y la presión demográfica. El resultado es un mercado cada vez más tensionado, donde los precios ya avanzan con más fuerza que en buena parte del territorio peninsular.

En cuánto a las capitales canarias, Santa Cruz de Tenerife vive una situación más intensa, registrando solo la ciudad un aumento del 34,1%, el mayor registrado entre todas las capitales españolas. La provincia de Las Palmas también muestra un crecimiento notable, con un 15,8% interanual, y su capital, Las Palmas de Gran Canaria, registra una subida del 12,6%, situándose además entre las ciudades más caras del país, con un precio medio de 3.004 €/m².

En el contexto nacional, este incremento es el más alto registrado en los últimos veinte años. En consecuencia, una vivienda estándar de 80 m² ha pasado a costar 226.208 €, lo que supone 35.826 € más que hace un año.

Canarias se sitúa dentro del grupo de comunidades con los incrementos más pronunciados, superando claramente la media española y posicionándose en niveles de precio superiores a regiones como Galicia, Aragón o Castilla y León. Aunque Baleares y Madrid continúan liderando los precios del metro cuadrado en España, el mercado canario se ha consolidado como uno de los más tensionados y dinámicos del país, especialmente en las áreas urbanas y turísticas.