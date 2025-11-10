El precio medio del alquiler en España sube en octubre otro 17%

La vivienda sigue siendo el principal problema de los españoles, según el CIS, y probablemente seguirá siendo así dados los datos que salen mes ... a mes sobre los precios. El último es el de Pisos.com, que reveló este lunes que los alquileres subieron en octubre un 17,2% de media en España respecto al año pasado. Sobre el mes pasado supone un 1,1% más hasta rozar los 14 euros de media por metro cuadrado.

El portal inmobiliario señala que la subida de los alquileres configura un mercado «cada vez más tirante» y que la falta de oferta explica que los precios se estén disparando cada vez más. «La demanda de alquiler sigue siendo eminentemente urbana«, por lo que aunque algunos inquilinos se están desplazando a las periferias, »es complicado que el stock que hay en localizaciones mal conectadas se convierta en oferta efectiva«.

Por comunidades, en Asturias, Castilla y León y País Vasco los alquileres se han disparado cerca de un 30% en el último año, según los datos de Pisos.com. Y las regiones más caras para los inquilinos siguen siendo Madrid (21,5 euros/m2), Baleares (18,5 euros/m2) y Cataluña (16 euros/m2), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja, Castilla y León y Extremadura, donde los precios rondan los 6 euros/m2.

En cuanto a un posible intervencionismo del mercado, el portal inmobiliario defiende que «no se puede castigar al propietario sin ofrecerle alternativas» y cree que «imponer recargos sobre viviendas vacías puede acelerar su salida al mercado, pero quizá no como producto de alquiler residencial, sino como inmuebles a la venta que van a ser absorbidos rápidamente por inversores». Pisos.com señala que, «en caso de que se pongan en alquiler, es probable que se reduzca el mantenimiento al mínimo, empeorando el parque». Es por ello que el portal opina que «hay que resolver cuanto antes el choque entre una oferta en zonas de alta demanda que no crece al ritmo necesario y otra que permanece desocupada o infrautilizada».

A nivel mensual, el incremento más llamativo tuvo lugar en La Rioja (2,6% más que en septiembre), mientras que solo cayeron los precios en Murcia, menos de un 0,8%. Y por provincias, la que más vio subir sus alquileres en el último mes fue Badajoz (2,9%), mientras que la que más los abarató fue Almería (-2,7%). De un año a otro, la mayor subida registrada fue la de Guadalajara (29,9%). Y solo Santa Cruz de Tenerife (-0,5%) recortó sus rentas.