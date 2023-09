¿Ha llegado la hora de pasar del alquiler a la compra en Extremadura?

Pisos.com Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Comprar una casa en España supone -de media- destinar 7,7 años de salario íntegro al pago de la vivienda. Así lo revela el informe de tendencias del primer semestre del año elaborado por la Sociedad de Tasación. En Extremadura, sin embargo, la situación es algo más favorable y basta con destinar 5,8 años de sueldo íntegro para convertirse en propietario. Con todo, el número de hipotecas en la comunidad ha caído en el último año por encima del -28% según los datos del INE, unas cifras que, para algunos expertos, están estrechamente relacionadas con el endurecimiento de las condiciones de acceso a la financiación y la evolución de los precios.

«Los españoles retrasan cada vez más su emancipación, en especial en tiempos como los actuales, en los que la inflación reduce su poder adquisitivo», explica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. Para el experto, la incertidumbre económica lastra la idea de comprar casa no solo en Extremadura, sino en el conjunto del territorio nacional y apunta: «con las subidas de precios en los préstamos hipotecarios no es de extrañar que las familias españolas busquen cada vez más la contención del gasto». En este sentido, el encarecimiento del coste de la vida y el estancamiento de los salarios complican la tarea de ahorrar que, por otro lado, es un aspecto fundamental para comprar una casa.

¿Cuál es la situación del mercado inmobiliario extremeño? ¿Ha llegado la hora de pasar del alquiler a la compra? Antes de tomar una decisión es importante tener claro que no existe una única respuesta. Además, es necesario tener una visión global del escenario. En este sentido, más allá de hablar de la financiación o el ahorro, hay que hablar del marco normativo. La entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda ha incorporado novedades interesantes como una mayor protección para los arrendatarios que, entre otras cosas, incluye el tope a las subidas de los alquileres.

En el conjunto de Extremadura, los precios de los alquileres han caído una media del -4,55% en el último año. Cáceres (5,38 €/m2) es la provincia que se lleva la peor parte, con una depreciación del -7,78%, frente al 2,67% que caen los precios en Badajoz (4,37 €/m2). No obstante, según los datos del último informe de precios de alquiler de pisos.com, alquilar una casa de 90 metros cuadrados en Badajoz (7,47 €/m2) cuesta de media alrededor de 670 euros mensuales, esto es, un 14,09% más que hace un año. En el caso de Cáceres (6,56 €/m2) la revalorización alcanza el 2,66%, situando la renta mensual para una vivienda similar en torno a los 590 euros mensuales.

Frente a las caídas generalizadas en el precio de los alquileres en el conjunto de la provincia, en el caso del mercado de compraventa, solo Cáceres (provincia) anota una depreciación de la vivienda de segunda mano que alcanza el -1,93%. En el conjunto de la comunidad el aumento de precios llega al 1,71%, un porcentaje aún más abultado si hablamos de las capitales. En Badajoz (1.577 €/m2), los datos de pisos.com sitúan el aumento en el 9,58% en el último año, mientras que en Cáceres (1.314 €/m2) alcanza el 5,39%.

En todo caso, la idea de invertir para alquilar en Extremadura puede resultar de lo más atractiva y es que, solo en el mes de julio, la rentabilidad bruta del alquiler alcanzó en el conjunto de la provincia el 7,38%.

Más allá de los precios y la financiación

Aunque el capítulo económico juega un papel clave a la hora de resolver la cuestión de si ha llegado o no la hora de pasar del alquiler a la compra en Extremadura, no es lo único que hay que tener en cuenta. La estabilidad laboral y financiera, por ejemplo, son otro factor de peso a la hora de decidirse por la compra o el alquiler, lo mismo que las propias pretensiones y planes de futuro. Si buscas estabilidad y tienes capacidad económica suficiente, la compra puede ser una buena opción a largo plazo, aunque si aún no tienes muy claro cuáles son tus planes, mantenerse como inquilino tampoco es descabellado.

En todo caso, tomar la decisión entre comprar o alquilar es una cuestión personal y antes de dar el paso, hay que analizar bien tanto nuestras circunstancias como la situación del sector y, cómo no, las previsiones a corto y medio plazo.

