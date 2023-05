El Gobierno calcula que los avales para comprar una casa beneficiarán a 50.000 personas

El Gobierno estima que unas 50.000 personas podrán beneficiarse de la línea de avales del ICO anunciada este fin de semana por Pedro Sánchez para acceder a una primera vivienda. Así lo concretó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras la reunión mantenida este lunes con el sector constructor e inmobiliario para trasladar la necesidad de la «colaboración público-privada» en el plan del Ejecutivo para mejorar un mercado tensionado desde hace años.

Está previsto que el consejo de ministros apruebe este martes la medida, que se basa en garantizar el 20% de la hipoteca de una primera vivienda a jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros y para familias con niños a cargo. «Hemos hecho ese cálculo aproximado de beneficiarios del que mañana daremos cuenta con todos los detalles», indicó la ministra Sánchez.

La intención es que el convenio entre el ICO y el Ministerio de Transportes esté firmado «cuanto antes» para poner en marcha una medida que ha sido muy criticada por el ala morada del Ejecutivo. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, criticó que «el PSOE propone una medida para financiar la entrada de la hipoteca que ya hicieron Botín y el PP, y que fracasó en Reino Unido. En cuanto no depende de Podemos, las propuestas del PSOE en vivienda son contrarias al interés general. Hay que hacer cumplir toda la ley de vivienda».

A solo unas horas del consejo de ministros en el que los socios de gobierno darán su visto bueno a la medida, la ministra Raquel Sánchez insistió en que «no comparto el mensaje», defendiendo que los avales del ICO son «una medida más que hay que valorar en el conjunto de todas las que estamos tomando para pasar de un modelo de especulación a uno en el que la vivienda es un derecho».

Sánchez insistió en que se trata de «una buena medida que no se puede leer ni separar del resto», explicando no obstante que el Gobierno «tiene claro que la solución al problema pasa por construir un parque publico de vivienda asequible, un parque sujeto a protección permanente». En todo caso, recordó que la realidad es que no solo hay problemas en los precios del alquiler, sino que también «hay muchos que siguen queriendo optar a compra de vivienda».