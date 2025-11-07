Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Anuncios de viviendas en una inmobiliaria. M. Salguero

Las familias que cancelen la hipoteca tras la venta de su vivienda podrán deducirse el IRPF

Hacienda lo determina ahora así en una resolución para las adquisiciones anteriores a 2013 que sirve para unificar criterio y que abre la puerta a miles de devoluciones

E. Martínez

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:01

Los contribuyentes que firmaron una hipoteca antes de 2013 pueden deducir en la declaración de la Renta la amortización del préstamo realizada con el dinero ... obtenido de la posterior venta del inmueble. Así lo ha establecido el Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac), dependiente del Ministerio de Hacienda, en una resolución que unifica criterios y abre la puerta a miles de devoluciones. Se podrán acoger a dicha deducción aquellos que firmaran su hipoteca antes del 31 de diciembre de 2012 y se podrán revisar los ejercicios no prescritos, es decir, 2021, 2022, 2023 y 2024.

