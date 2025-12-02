Expertos avisan de que controlar el precio del alquiler no es la solución al déficit de vivienda

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, durante la inauguración del I Congreso de Vivienda de Canarias.

El catedrático de Derecho Civil en la Universidad Rovira i Virgili (Cataluña) y fundador de la Cátedra Unesco de Vivienda, Sergio Nasarre, explicó que controlar los precios del alquiler de la vivienda no es la solución para frenar la subida de los inmuebles y la falta de ellos. Así lo indicó en su conferencia 'Retos y oportunidades de la vivienda en España y Canarias' en el I Congreso de Vivienda de Canarias, celebrado en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, que se inició este lunes, y organizado por el Ejecutivo regional. En él se reúne una treintena de expertos para diseñar políticas de vivienda en las que se aborde la crisis habitacional de las islas como el fenómeno estructural que es.

Nasarre explicó la experiencia catalana a través de la ley 11/2020 de medidas urgentes en materia de contención de las rentas en los contratos de arrendamiento para zonas de mercado de vivienda tenso. Vigente hasta marzo de 2022, esta produjo efectos positivos como la bajada en los precios, si bien, el experto destacó otras consecuencias no tan beneficiosas como la reducción de la propiedad, la merma en la construcción de viviendas para el alquiler y la falta de calidad de los inmuebles. Esto, explicó, hizo «subir las rentas» de las poblaciones que no tenían la renta controlada.

El Tribunal Constitucional la anuló en marzo de 2022 porque la comunidad autónoma no tenía competencias para fijar los precios del alquiler. El mismo resultado ha dado la declaración de la zona tensionada en Cataluña por la ley de Vivienda estatal del año 2023 y, que ha reducido de forma sustancial la oferta de inmuebles en alquiler.

En este sentido, Nasarre criticó que durante estos últimos años las administraciones han creado «leyes sin datos», como la norma de Vivienda a nivel estatal, sin facilitar el acceso a los inmuebles a la población. Por ello, remarcó que «con cada ley que se ha hecho se ha subido el precio medio, ha bajado la oferta y ha aumentado la tensión».

De esta forma, hizo hincapié en que en Europa, con el endurecimiento de los requisitos hipotecarios, se ha excluido a personas con bajo nivel adquisitivo y a parte de la clase media para poder acceder a una vivienda. Por ello, la propiedad privada «se concentra en muy pocas manos«.

No obstante, indicó que España sigue siendo un país donde la propiedad «está más distribuida», pero en el caso de otras economías que 'a priori' se toman como ejemplo, con países «con mucho alquiler», se presentan mayores desigualdades. De esta forma, apuntó, «los índices de sobreendeudamiento de los países nórdicos duplican y triplican» el acceso a las viviendas en las ciudades, y alertó de que en la Unión Europea se van a copiar las políticas nórdicas.

En el caso concreto de Canarias, el experto alertó de que es una de las comunidades autónomas con más alquiler sumergido, lo que hace que a la hora de hacer estudios en los observatorios no se puedan tener en cuenta datos específicos. El experto indicó que en España hay, al menos, «un 30%del alquiler en negro». En segundo lugar, destacó el encarecimiento de la vivienda en propiedad, que es «mayor que la media nacional», situando a Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas como la séptima y octava provincia más cara, respectivamente, en todo el territorio español.

Por otro lado, Canarias vuelve a estar en el «top 5» de las devoluciones hipotecarias, lo que quiere decir que aquellos que se atreven a comprar «fracasan»; y, por último destacó que el 35% de las viviendas en Santa Cruz de Tenerife la compran personas extranjeras, siendo el segundo lugar de España en el que pasa esto.

Para esta problemática que tensiona aún más el mercado para los locales, el experto invitó a tomar como ejemplo a Malta. En 2004, explicó, entró en vigor la norma con la que se exigen permisos para la adquisición de vivienda por parte de extranjeros. A los extracomunitarios se les exige automáticamente, mientras que a los comunitarios, para la segunda vivienda, se les requiere, al menos, cinco años de residencia. También están los subsidios al alquiler para jóvenes, lo que permite que los locales «puedan competir con los extranjeros» o la apuesta por la vivienda social.

«Un acierto importante»

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó que el I Congreso de Vivienda de Canarias ha sido «un acierto importante» porque los grandes problemas «hay que resolverlos entre todos. Por eso, apuntó, «de nada sirve que se pongan herramientas si luego los cabildos no se adaptan, o los ayuntamientos».

En este sentido, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo regional, Pablo Rodríguez, destacó los más de 200 millones destinados a vivienda en los presupuestos para la comunidad en 2026. También destacó que 4.000 jóvenes «ya reciben el Bono de Alquiler Joven» y que se sigue trabajando para poner en marcha la Hipoteca Joven, que se espera activar «antes de que finalice diciembre».

Ampliar Mesa redonda 'Un nuevo marco normativo para el acceso a la vivienda'. C7 Los alcaldes apuntan que no habrá solución con «planeamientos rígidos» y «falta de coordinación» Los municipios lo tienen claro: con «planeamientos rígidos», licencias urbanísticas «lentas»; falta de coordinación entre las administraciones; vivienda vacía y los problemas de la industria de la construcción, la crisis de la vivienda será un reto «difícil». Así lo debatieron en la mesa redonda 'Un nuevo marco normativo para el acceso a la vivienda', en el que intervinieron el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, la de Ingenio, Vanesa Martín; el concejal delegado de políticas de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González; el socio del despacho Cremades & Calvo Sotelo, Francisco Fernández; y el redactor de los principales impulsos normativos en materia de vivienda del Gobierno de Canarias, Francisco Villar. La actual emergencia habitacional en las islas ha hecho que el Ejecutivo canario impulse decretos ley para dar una «respuesta inmediata» a este fenómeno que afecta a miles de personas. Por ello, se ha tratado de agilizar la concesión de suelo para la construcción de vivienda pública. El concejal delegado de vivienda de Madrid, subrayó el cambio en el plan que existía desde 1997 para cambiar las normas urbanísticas y para que en las parcelas dotacionales se pueda construir. Por su parte, Óscar Hernández remarcó que con el decreto para la agilización aprobado por el Ejecutivo canario, se ha podido «seguir buscando las posibilidades». A su vez, la alcaldesa de Ingenio indicó que gracias a los cambios normativos se han puesto manos a la obra y antes de final de año habrán entregado «unas 100 viviendas» en el municipio. Por su parte, Fernández destacó la importancia del impulso de la industrialización en el mercado de la vivienda, y lo equiparó en importancia a la simplificación administrativa o la actualización de la normativa: «La política en empleo, la industria, y la tecnología se deben combinar». Con respecto a la regulación del alquiler vacacional, tanto Hernández como Martín coincidieron en que es «imprescindible» buscar un equilibrio entre la necesidad del alquiler vacacional vinculado a los pequeños tenedores y a los grandes: «No se les puede meter en el mismo saco». A su vez, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, anunció que se pondrá en marcha un proyecto piloto de una bolsa de vivienda en alquiler asequible, para que se incorporen viviendas vacías de propietarios particulares al mercado del alquiler.