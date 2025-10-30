Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un estudio obliga a ajustar la expectativa de la vivienda en Canarias: este es el precio medio que pagarán los compradores

En el archipiélago canario, el precio medio del metro cuadrado de vivienda usada ha alcanzado 3.202 euros, situándose entre los más altos de España

CANARIAS7

CANARIAS7

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:04

Comenta

El portal inmobiliario Fotocasa ha publicado un estudio sobre la evolución del mercado de vivienda de segunda mano en España, focalizado en la muestra estándar de viviendas de 80 m². Con datos de octubre de 2025, el análisis revela que el precio medio nacional para esta tipología es de 223.129 euros, lo que implica un precio por metro cuadrado de 2.789 euros. Estos indicadores se sitúan en torno al máximo histórico previo a la crisis inmobiliaria de 2007-2008, cuando el mismo tipo de vivienda alcanzó 236.160 euros.

El análisis por comunidades autónomas muestra que todas las regiones registran incrementos interanuales, pero ocho de ellas presentan alzas superiores al 15%: la Comunitat Valenciana (+22,6%), la Región de Murcia (+21,2%), Asturias (+21%), Andalucía (+20,2%), Madrid (+18,9%), Canarias (+18%), Cantabria (+16,1%) y Baleares (+15,9%).

3.202 euros Precio medio del metro cuadrado en Canarias

Subida de un 18% con respecto a 2024

En el ámbito provincial, el estudio destaca que en 48 de las 50 provincias analizadas se ha producido un aumento interanual del precio medio de la vivienda de segunda mano de octubre de 2025, y en 27 de ellas el incremento supera el 10%. Ejemplos de estas subidas son Valencia (+26,3%), Santa Cruz de Tenerife (+22,5%), Murcia (+21,2%), Castellón (+21,2%), Asturias (+21,0%), A Coruña (+19,6%), Madrid (+18,9%), Alicante (+17,8%) y Soria (+17,5%). Por su parte, la provincia de Las Palmas presenta un incremento del 12,2%.

En cuanto al precio absoluto por metro cuadrado, sólo dos comunidades autonómicas superan los 5.000 euros/m²: Baleares (5.198 €/m²) y Madrid (5.089 €/m²). Canarias no alcanza ese nivel máximo, pero el hecho de que su variación sea del +18% sitúa al archipiélago en una dinámica de encarecimiento significativo.

Por tanto, quien busque comprar una vivienda de segunda mano de 80 m² en las Islas Canarias debe situar su expectativa en torno al valor medio nacional de 223.129 euros como referencia, ajustar al alza conforme a la mayor subida (+18%) registrada en el archipiélago, es decir, 256.195 euros.

