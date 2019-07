El alquiler de la vivienda en las islas se dispara y sube un 17%

Repunte mayor que en el conjunto del país

Enfriar el mercado

El experto recuerda que en algunas ciudades más allá de nuestras fronteras se están poniendo en marcha planes específicos: «Ya no solo se trata de proteger a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, sino de no poner en peligro a esa parte de la población que, aun teniendo capacidad económica, ve cómo el porcentaje de su sueldo destinado al alquiler no para de aumentar».

El portavoz del portal inmobiliario señala que «urge la vuelta a unos niveles de precios razonables, puesto que nos estamos jugando la emancipación de toda una generación, poniendo trabas al emprendimiento y al enriquecimiento de la sociedad en su conjunto».

Para enfriar el mercado, el directivo propone «un diálogo serio entre los poderes públicos y privados y la ciudadanía, con el fin de alcanzar soluciones viables que satisfagan a todos los implicados». Font señala que «las administraciones deben colaborar con las empresas para crear un parque de vivienda en alquiler al alcance de todos los bolsillos, al tiempo que el empleo y los salarios deben mejorar para facilitar el ahorro y proporcionar una mayor solvencia».