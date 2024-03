Canarias lidera la subida del precio del alquiler en España tras encarecerse un 24% en el último año

La falta de oferta de pisos en arrendamiento en las islas para cubrir una demanda creciente sigue tensionando el mercado y disparando los precios del alquiler en Canarias. El último informe de pisos.com, sitúa a Canarias a la cabeza de las comunidades autónomas con mayor crecimiento de los pisos en el último año. Un 24% se encarecieron en solo 12 meses. En enero el repunte mensual fue de un 3%, también el mayor del conjunto del país.

El repunte lleva a las islas a tener el cuarto precio medio más alto del metro cuadrado. En concreto, se sitúa en 11,45 euros. Esta cifra supone que un piso de 60 metros cuadrados tenga un precio mensual medio de casi 700 euros. Hablamos de una media que no distingue ni de zona -rural, urbana o tensionada- ni de isla.

Canarias es, por tanto, la cuarta región con la mensualidad más cara para los inquilinos, por detrás de Baleares (17,15euros/m2) Madrid (15,93 euros/m2) y Cataluña (12,85 euros/m2), entre otras. Por su parte, el piso de alquiler en España tuvo en febrero de 2024 un precio medio de 11,32 euros por metro cuadrado, subiendo un 0,89% mensual. Respecto a febrero de 2023, el incremento fue del 7,91%.

Frente a enero, Las Palmas de Gran Canaria (2,96%) fue la séptima capital que más creció del país, mientras que Santa Cruz de Tenerife (2,94%) fue la novena. En la capital grancanaria el precio del metro cuadrado se situó en los 13,57 euros mientras que en la occidental alcanzó los 11,78 euros.

En la variación interanual, Las Palmas de Gran Canaria (24,59%) también fue la ciudad que más creció mientras que Santa Cruz de Tenerife (22,24%) registró el tercer repunte más relevante de España.

Si analizamos las provincias, con 12,17 euros por metro cuadrado en febrero de 2024, Las Palmas fue la quinta más cara del país, mientras que Santa Cruz de Tenerife, con 10,50 euros/m2, fue la séptima.

Precios de referencia

El director de Estudios de pisos.com, Ferrán Font, advierte que al problema que existe de escasa oferta de inmuebles en alquiler en el mercado se suma ahora el índice precios de referencia del Gobierno, con el que se pretende topar las subidas del alquiler. En su opinión, esta medida va a provocar una «fuga» de pisos en arrendamiento. Además considera que otros propietarios descartarán entrar en el mercado y arrendar. «No solo van a aumentar las fugas de inmuebles que ahora estaban alquilados, sino que se paralizará el volcado de nuevas viviendas en alquiler», matizó.

Para Font, la medida del Gobierno, que en principio solo se va a aplicar en Cataluña, no ha empezado con buen pie. «En el mercado de la vivienda todo está conectado», indicó Font. «Estrechar el cerco sobre los propietarios perjudica seriamente al mercado del alquiler», señala Font, añadiendo que «si no se toman decisiones estratégicas que aumenten el parque edificatorio público más que penalizar el ya existente, nos vamos a encontrar con un serio problema de accesibilidad». Font insiste en que «una normativa que no va más allá del precio, sin tener en cuenta nada más, solo añadirá más descontento y rechazo».