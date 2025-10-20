Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los alquileres disparados ya afectan a toda España: casi el 40% supera los 1.500 euros

Hay comunidades donde hay menos de un 3% de pisos por menos de 700 euros, como Madrid, Baleares, Cataluña, País Vasco y Canarias

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:59

El mercado del alquiler en España se ha disparado. Y ya no solo afecta a las zonas más pobladas o turísticas, sino que esta crisis habitacional afecta a prácticamente todos los rincones del país ... . El último informe de Pisos.com así lo corrobora: el 37% de las viviendas de alquiler tienen un precio superior a los 1.500 euros al mes y ya es el segmento de precio más numeroso del mercado.

