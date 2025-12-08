Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Parque eólico en Muras (Lugo) EP

El viento tumba el precio de la luz pero el consumidor teme un alza en la factura para 2026 por los costes fijos

El precio medio del mercado mayorista de electricidad ha caído más de un 40% respecto a diciembre del año pasado

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:03

Comenta

Noviembre marcó un punto de inflexión en la generación eléctrica del sistema español en los últimos meses. La energía eólica produjo el mes pasado 6. ... 949 GWh -un 67% más que en octubre- y fue la tecnología que más aportó al mix, con un 31,1% del total, según los datos de Red Eléctrica. La fuerte entrada de esta fuente de energía en las franjas de madrugada, en las horas solares y al anochecer logró desplazar al gas, que aportó un 18,4% tras dos meses consecutivos en los duplicó su peso en la generación alcanzando en octubre su nivel más alto desde el apagón.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  2. 2 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  3. 3 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  4. 4 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  5. 5 La piscina natural de Los Gigantes estaba precintada y vallada por peligro de oleaje
  6. 6 Un preso arranca media oreja de un mordisco a otro en una pelea en la cárcel de Salto del Negro: piden cinco años de prisión
  7. 7 «Falla la comunicación con los turistas: las piscinas naturales se están convirtiendo en trampas mortales»
  8. 8 La Aemet informa de la continuidad de un fenómeno habitual en Canarias
  9. 9 Cuando es imposible, es imposible
  10. 10 Esta alcantarilla es una pesadilla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El viento tumba el precio de la luz pero el consumidor teme un alza en la factura para 2026 por los costes fijos

El viento tumba el precio de la luz pero el consumidor teme un alza en la factura para 2026 por los costes fijos