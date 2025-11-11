Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Pleno del Parlamento, en directo: Clavijo critica la «pobre» herencia que recibió en vivienda
Un concesionario de coches. A. Gómez

La venta de coches coge fuerza y se convierte en el motor del consumo de los españoles

El gasto de los hogares crecerá más que en 2024 por la mayor renta disponible y el automóvil tendrá mucho que ver, aunque España sigue rezagada en la venta de eléctricos

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:08



El gasto de los hogares crecerá un 3,3% en 2025, dos décimas más incluso que en 2024 cuando marcó récord de los últimos años, ... y se moderará al 2,6% en 2026, pero aún por encima de la previsión de crecimiento del PIB. Así lo apunta el último informe 'Situación Consumo' de BBVA Research, que indica que el automóvil se ha consolidado en este último trimestre como motor del consumo de bienes duraderos al aumentar las matriculaciones un 15% hasta octubre.

La venta de coches coge fuerza y se convierte en el motor del consumo de los españoles