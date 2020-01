«¡Vaya fiasco de liquidación!»

Esto es un fiasco, un engaño. La semana pasada compré esta mismo modelo de maleta más grande por 39,90 euros y hoy me encuentro con que una más pequeña cuesta 39 euros. Esto no es una liquidación es una forma de engañar a la gente con descuentos que no existen». Visiblemente enfadado se mostraba ayer uno de los cientos de consumidores canarios que acudió al hipermercado de Eroski en el Centro Comercial de El Mirador ante el reclamo de unos descuentos que resultaron no ser tales.

Su enfado era compartido por muchos de los isleños que ayer llegaron de todos los puntos de la isla a comprar algunas de las supuestas gangas que Eroski iba a poner en el mercado para deshacerse de la mercancía que acumula y ante su inminente cierre a mediados de abril. «En los pasillos todo el mundo lo estaba comentando. Han bajado los precios un 10% o un 20% pero antes los han subido así que no hay oferta ni nada que se le parezca», comenta Matuxa Zabaleta con dos amigas. Una de ellas que prefiere no dar su nombre afirma tajante: «Ha sido una buena campaña de marketing porque estoy está lleno y la gente siempre pica con algo aunque es, sin duda, un engaño». Las tres habían mandado ayer mensajes «a todas las amigas» que tenían intención de ir a Eroski para decirles que «ni se les ocurriera subir » por la liquidación era «un engaño».

María José García, que es clienta habitual de este Eroski detalla con precisión el precio de dos productos que ayer habían recibido sorpresivamente y en medio de la liquidación un impulso hacia arriba. «El sábado estuve aquí con mi marido y vimos una tele a 399 euros. Hoy esa tele tiene un 10% de descuento y pese a ello, su precio es de 413 euros. ¿Dónde está la liquidación?, se preguntaba. También tiene la referencia de un colchón que ayer estaba a la venta a 115 euros y que hace unas semanas compró a 69 euros. «Lo puedo demostrar porque yo compré uno igual», indicaba.

Elizabet Quintana y David Lorenzo habían ido a dar una vuelta por si encontraba algo a buen precio. «Poca cosa. Los descuentos son bajos y los precios caros pero hemos visto una vajilla que no está mal y la llevamos», indicaban. Alberto Castellano y Alejandro Alemán iba a mirar un televisor que finalmente no compraron. «Hay que esperar a que bajen algo más los precios porque ahora está caro», aseguraban.

Pese a la «decepcionante» liquidación llevada ayer a cabo por Eroski el centro estuvo lleno durante todo el día. Desde primera hora había cola para acceder al centro y por la tarde también se registró movimiento. Sin embargo, los mensajes lanzados por las redes sociales por muchos consumidores que acudieron por la mañana y no se fueron contentos frenó a otros muchos que finalmente decidieron no ir.