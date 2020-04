Unos 90.000 trabajadores reanudan su actividad en Canarias

La reanudación de actividades no esenciales en la construcción y la industria generará a partir de hoy la vuelta a sus puestos de trabajo de hasta 90.000 trabajadores en Canarias. Solo en la construcción pueden reincorporarse unos 50.000 ocupados registrados en marzo en la Seguridad Social, a los que se sumarían los 38.600 cotizantes en el sector secundario. En total, son más de cuatro millones de trabajadores los que vuelven de nuevo a trabajar en toda España en las empresas en las que no sea posible hacerlo a través de métodos telemáticos y en las comunidades autónomas que no sea festivo, tras el fin del permiso retribuido recuperable, al tiempo que se reforzarán las medidas de seguridad y protección.

Tras las vacaciones de Semana Santa y el fin del permiso retribuido recuperable decretado por el Gobierno se abre la puerta a la reincorporación de trabajadores de actividades no esenciales y se vuelve a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma. Pero se mantienen los protocolos del carácter preferente del trabajo a distancia y el teletrabajo cuando se pueda desarrollar de esa forma, junto a las medidas de protección e higiene.

La vuelta al trabajo de estos trabajadores de actividades no esenciales se produce en todas las comunidades autónomas, incluida Canarias, salvo en las en las ocho que es festivo (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco).

Continuan desarrollando su actividad los servicios esenciales del personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército, los servicios de seguridad y telecomunicaciones, aduanas, suministro y distribución de alimentos y productos de primera necesidad, suministro de energía eléctrica y de productos derivados del petróleo y gas natural.

Otros servicios indispensables son los de empresas e industrias auxiliares, de componentes, limpieza, vigilancia y seguridad, mantenimiento y averías urgentes y transportes de mercancías y personas, así como la recogida de basuras y el abastecimiento de agua y el transporte público, sujeto a restricciones de oferta. Además, los servicios ligados a la administración de Justicia continuarán con su actividad, así como los medios de comunicación.

Se mantienen suspendidas las obras de intervención en edificios en los que hayan personas ajenas a la construcción, salvo los trabajos y obras puntuales en los inmuebles para realizar reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia, según una orden publicada por el Ministerio de Sanidad.

Y sigue prohibida la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por Internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Las peluquerías solo podrán mantener el servicio a domicilio a personas dependientes.

Además de permanecer cerrados los centros educativos, no se permite la apertura de actividades de hostelería y restauración, salvo los servicios a domicilio, ni de discotecas, instalaciones culturales, de ocio, recintos deportivos, museos, parques de atracciones y auditorios, ni tampoco la celebración de verbenas, desfiles, fiestas populares y manifestaciones folclóricas en recintos abiertos y vías públicas.

A su vez, continúa el confinamiento, bajo el cual los españoles podrán salir de sus hogares solo para ir al trabajo o dotarse de elementos esenciales (alimentos y medicamentos) como mínimo hasta el 26 de abril, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya adelantó que es probable que vuelva a pedir una nueva prórroga del estado de alarma.