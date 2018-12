Uno de cada tres nuevos clientes de BBVA ha abierto la cuenta por canales digitales

La ‘Cuenta Va Contigo’ puede contratarse a distancia, a través de un ‘selfie’ en la web o la app, y en oficina, y permite el acceso a toda la gama de productos y funcionalidades digitales que BBVA pone a disposición de sus clientes. Entre septiembre y octubre, uno de cada tres nuevos clientes de BBVA se dieron de alta a través de canales digitales. El perfil de los nuevos clientes es de entre 30 y 40 años. Es una prueba de que los procesos digitales no son específicos de un porcentaje concreto de población, y de que el cliente aprecia que se les faciliten los procesos.

Cobra tu nómina cuando quieras

Si el cliente necesita disponer de liquidez antes de recibir su nómina puede activar online la opción anticipo nómina, independientemente de cuando la empresa la abone en la cuenta, por un coste de 20 euros, y sin ningún tipo de comisión adicional cada vez que se disponga de este servicio.

Asimismo, para situaciones imprevistas y cuando el cliente no tenga saldo suficiente en su cuenta, BBVA ofrece un servicio de descubierto con el que atenderá los cargos hasta un importe personalizado, y notificará a los clientes los pagos que no se puedan atender por no tener efectivo disponible en la cuenta.