Una de cada tres viviendas en Canarias carece de ascensor

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Una de cada tres viviendas (35%) existentes en Canarias carecen de ascensor. Este problema real de accesibilidad ha sido detectado por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España en un estudio donde se estima que en un plazo de diez años alrededor del 25% de la población de estas Islas será mayor de 65 años y complicará el actual problema de accesibilidad.

En esta radiografía realizada por comunidades autónomas, se señala también que más de la mitad de los canarios (52%) con problemas de accesibilidad reconocen que esta deficiencia no la pueden subsanar por motivos económicos, aunque también es significativo que la falta de acuerdo entre los vecinos ha influido en un 39%. Sin embargo, es mucho más preocupante que el 79% de los canarios con más de 70 años que son propietarios de pisos desconocen que la posibilidad de que pueden solicitar adaptaciones de accesibilidad universal sin la necesidad del consentimiento de la comunidad de vecinos en la que residen. De hecho, apenas uno de cada diez canarios que se encuentran en estas condiciones admite que conoce esta normativa.

Los problemas de accesibilidad en los edificios en las Islas Canarias son especialmente preocupantes. De hecho, según la encuesta hasta un 25% de las viviendas sufren esta deficiencia en cuando a su acceso desde la vía pública.

En este sentido, Zardoya Otis está facilitando en el mercado cualquier tipo de equipo de elevación para salvar barreras en altura, además de facilitar el servicio de personas especializadas para crear soluciones que procuren los accesos a portales y otros espacios cerrados. Ante estos factores tan adversos como el envejecimiento de la población y la obligación de crear entornos accesibles para las personas, la empresa Zardoya Otis ha decidido crear una unidad especial dedicada a la eliminación de barreras, no solo arquitectónicas sino también cognitivas y sensoriales.

En el caso de Canarias, dentro de los elementos que necesitan mejoras de accesibilidad figuran las rampas en un 70% de las viviendas cuyos propietarios han sido consultados, aunque también es significativo que un 48% reclame la mejora en la dotación de escaleras. En este apartado, se supera el 100% de los elementos porque las personas consultadas han podido elegir más de una opción como ocurre con el 30% de los canarios que reclama mejoras en la puerta de acceso.

Estas adversidades en el acceso de los inmuebles es un problema real que hace que miles de personas se vean atrapadas cada día en sus propios hogares. Por eso, en el conjunto de España se estima que el 75% de las residencias sería necesario efectuar obras de rehabilitación y remodelación, pero no se han acometido. De los 2,5 millones de españoles con movilidad reducida, 1,8 precisa de ayuda de sus familiares y amigos para salir de sus casas, mientras otros 100.000 no pueden salir nunca. Ante los casos de problemas sensoriales, Otis ya incorporó en 1989 el Braille en todas sus botoneras, siendo la primera empresa en colaborar con la ONCE para su estandarización. De cara a los sistemas de financiación para las reformas en los edificios, Canarias presenta una patética desatención por parte de la Administración Pública ya que no recibe ninguna aportación, mientras los propietarios deben asumir personalmente el 82% de los gastos con fondos propios.