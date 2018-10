Un inmenso mar de oportunidades por descubrir

Estamos convencidos de que el mar es una garantía de futuro para nuestra tierra y para el resto del mundo. La Economía Azul no es una moda. Es un sector de trabajo, de oportunidades, de riqueza, de ..». La frase de arriba podría pertenecer a cualquier investigador, periodista, político, técnico, ingeniero que esté en el entorno de la economía azul en esta segunda mitad del Siglo XXI. La Economía Azul persigue aprovechar el conocimiento acumulado durante millones de años por la naturaleza para alcanzar cada vez mayores niveles de eficacia, respetando el medio ambiente y creando riqueza, así como lograr traducir esa lógica del ecosistema al mundo empresarial.

En este sentido, este término cada vez más en boga trata de poner en valor «la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía por su gran potencial para la innovación y el crecimiento », según definición de la propia Unión Europea. Expertos en la materia como el profesor de la Case Western Reserve University de Cleveland (Ohio), Michael Goldberg, han destacado el valor de Canarias a nivel mundial en este aspecto, asegurando que en las Islas «hay mucho talento y potencial» y que hay que encontrar

«la manera de que se queden aquí y fomenten tejido empresarial en el Archipiélago Canario».

Gunter Pauli, el creador. Economista y emprendedor belga, creador del concepto de Economía Azul y activista por una concepción sostenible de los recursos del planeta. Ese hombre es Gunter Pauli. En los años 90, creó una empresa de cero emisiones, que no generaba ningún desecho. Producían detergente. La fábrica estaba hecha de madera, en el techo sembraban flores, los trabajadores iban en bicicleta y todos los coches funcionaban con biodiesel,...eran unos pioneros de la sostenibilidad, pero su producción dependía del aceite de palma. Como el mismo Gunter contaba en una entrevista en The Times, «me di cuenta de que mi fábrica verde estaba destruyendo el bosque tropical en Indonesia, y también reparé en que no se puede ser un gurú en Europa cuando estás destruyendo bosques en Indonesia. Eso fue lo que me pegó. Tenemos que pensar, reiniciar, reenfocar nuestras

industrias para que realmente contribuyamos a todo lo que necesitamos

en nuestra tierra, asegurando que la naturaleza garantice su sistema evolutivo, porque si no tenemos naturaleza, no tenemos más vida». Y nació la Economía Azul.