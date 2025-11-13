La UE acuerda imponer aranceles a los paquetes baratos que vengan de China

La exención arancelaria de los paquetes de Shein y Aliexpress tiene los días contados. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) han acordado ... este jueves una reforma aduanera que incluye aranceles a los paquetes importados a Europa de menos de 150 euros para 2028, lo que afectará especialmente a los productos baratos provenientes de China. Además, los Veintisiete se han mostrado dispuestos a trabajar con la Comisión para adelantar esos aranceles a 2026.

La medida aprobada por los Estados miembros no menciona ningún país concreto, pero Bruselas es consciente de que la gran mayoría de los envíos de comercios electrónicos de menos de 150 euros provienen del gigante asiático. El pacto llega, además, después de que Francia suspenda la actividad de la plataforma china Shein por vender muñecas sexuales con aspecto de niñas.

«Es un paso importante para la competencia justa y una Unión Aduanera moderna», ha asegurado el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, quien ha calificado el pacto de «paso decisivo» para defender los intereses de las empresas europeas. También se ha mostrado dispuesto a trabajar en adelantar la medida a 2026, motivado por «el sentido de urgencia» que han mostrado las capitales. «Debemos retirar esta distorsión de la competencia lo antes posible. Estamos preparados para trabajar en una solución temporal pragmática. Los desafíos técnicos no debe retrasar nuestras acciones», ha subrayado.