Turium y RTVE firman un acuerdo para fomentar el turismo de excelencia

El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, y el de Vocento y Turium, Ignacio Ybarra. / R. C.

El objetivo del protocolo suscrito por los presidentes de Turium, Ignacio Ybarra, y RTVE, José Manuel Pérez Tornero, es el desarrollo conjunto de acciones para la divulgación y el fomento del turismo de calidad en nuestro país, y para la necesaria transformación del modelo turístico español.

En un acto celebrado en Prado del Rey, la agrupación de empresas del turismo de excelencia auspiciada por Vocento y el principal operador de radio y televisión español han suscrito un acuerdo por el que se comprometen a «dar visibilidad y la merecida atención a las distintas facetas que integran la actividad turística y que, de forma directa o indirecta, la consolidan como uno de nuestros principales motores económicos, sociales y de generación de empleo», como ha señalado Ybarra.

Entre las acciones que contempla el acuerdo están la participación conjunta de Turium y RTVE en convocatorias de ámbito nacional relacionadas con el turismo, la innovación y las nuevas tecnologías.

Al término de la firma, Pérez Tornero ha señalado que en RTVE están «encantados» de suscribir este convenio para «fortalecer y fomentar un sector tan importante y que contribuye de forma tan decisiva al PIB de nuestro país».

Desde su nacimiento, hace menos de un año, el objetivo de Turium y de sus socios ha sido, por medio de iniciativas inspiradoras, el desarrollo de un ecosistema turístico español en el que prime la excelencia, la digitalización y la sostenibilidad. Entre ellas: el foro Turium Madrid 2021, que reunió el pasado octubre a las voces más disruptivas del turismo mundial; el informe The Excellence Tourism Shift: What's Next on Travel 2022, un trabajo pionero en España que aborda las tendencias turísticas que se asentarán en los próximos meses en todo el mundo; los programas educativos que Turium está poniendo en marcha para formar a los líderes turísticos del futuro; diversos encuentros y seminarios; y los acuerdos con entidades relevantes como RTVE para favorecer el turismo de calidad, son las herramientas por las que Turium Institute apuesta para fomentar el turismo de excelencia español.