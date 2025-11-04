Yilenia Vega: «El futuro de Maspalomas pasa por modernizar sin perder el alma del destino»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

La concejala de Turismo de San Bartolomé de Tirajana hace balance de la participación del municipio en la World Travel Market de Londres y repasa los avances logrados durante lo que va de este mandato en la modernización del destino, la gestión del litoral y la renovación urbana.

–¿Con qué expectativas acude San Bartolomé de Tirajana a la World Travel Market? ¿Qué objetivos se traza para esta edición?

–Llegamos a Londres con ilusión y con una meta clara: seguir posicionando a Maspalomas Costa Canaria como un destino de referencia para el viajero británico. La World Travel Market es una cita estratégica porque el Reino Unido es nuestro principal mercado emisor y un escaparate internacional para mostrar el momento de transformación que vive el municipio. Nuestro objetivo es reforzar la promoción del destino, mantener contacto directo con turoperadores y plataformas 'online', y compartir el trabajo que estamos realizando en sostenibilidad, accesibilidad y modernización. En Londres hemos querido trasladar que Maspalomas está en marcha, con nuevos proyectos, una estrategia digital sólida y una gestión que combina promoción, inversión y cercanía con el sector. El futuro de Maspalomas pasa por modernizar sin perder el alma del destino.

–¿Y con qué credenciales irá el Ayuntamiento a esta feria? ¿Cuál será su carta de presentación?

–Nuestra mejor carta de presentación es la gestión. En estos dos años hemos reactivado la marca Maspalomas Costa Canaria, recuperado presencia en los grandes foros internacionales y ejecutado proyectos que estaban paralizados. Maspalomas Costa Canaria se consolida como un destino ordenado, seguro y en plena renovación. En Londres llevamos los resultados de una gestión coordinada entre Turismo, Urbanismo y Litoral: la mejora del frente marítimo, la reordenación de los servicios de playa y la apuesta por un modelo turístico equilibrado. Queremos mostrar un municipio que avanza, que planifica y que combina sostenibilidad con competitividad.

–¿Habrá esta temporada alguna campaña especial de publicidad en el Reino Unido?

–Sí. Hemos lanzado una nueva campaña digital bajo el lema «Maspalomas Costa Canaria: Ven, siéntela, vívela», dirigida a las principales ciudades británicas con vuelos directos a Gran Canaria: Londres, Manchester, Birmingham, Bristol, Newcastle o Edimburgo. Es una acción 100% digital, activa en Google, Meta, YouTube y redes sociales, con mensajes adaptados a distintos públicos: parejas, familias y viajeros que buscan experiencias. En Berlín ya comprobamos el éxito de esta estrategia con más de cinco millones de visualizaciones, 110.000 visitas a la web oficial y un crecimiento del 18% en búsquedas sobre el destino. En Londres damos un paso más: queremos conectar con un público más joven y con quienes buscan autenticidad. La campaña combina emoción e innovación, mostrando imágenes reales y la esencia del lugar. No vendemos un destino, invitamos a sentirlo.

–¿Qué representa el mercado británico para el municipio? ¿Cuáles son sus indicadores actuales?

–El mercado británico es el corazón del turismo en Maspalomas. Representa uno de cada tres visitantes que llegan al municipio, con una estancia media de casi diez noches y un gasto diario que ronda los 160 euros por persona. Es un visitante fiel —el 70% repite— y cada vez más interesado en la naturaleza, la gastronomía y el turismo activo. En 2024 llegaron a Gran Canaria más de un millón de británicos, y cerca del 68% se alojó en San Bartolomé de Tirajana. Las perspectivas para 2025 son positivas y consolidan esa fidelidad. Maspalomas ofrece lo que el viajero británico busca: clima, seguridad, hospitalidad y una experiencia que combina descanso y autenticidad.

–Tras años de mucho crecimiento, se perciben indicios de un estancamiento en la llegada de visitantes a Canarias. ¿Qué le transmite el empresariado del sector?

–El sector sabe que estamos en una etapa de consolidación, pero no de estancamiento. Las cifras se mantienen estables, y eso demuestra que el destino conserva su fortaleza. Lo que nos pide el empresariado es agilidad, estabilidad y una visión de futuro compartida. Desde el Ayuntamiento estamos cumpliendo con eso: reactivamos el Consorcio de Rehabilitación, hemos impulsado la mejora de los espacios públicos y acompañamos al sector privado en sus proyectos de renovación. Lo importante no es crecer sin medida, sino mantener la calidad, la rentabilidad y la reputación del destino.

–¿Qué prioridades se marca San Bartolomé de Tirajana en materia de infraestructuras turísticas para 2026?

–El gran eje es la modernización del litoral, pero también la renovación integral del espacio urbano. El Plan de Modernización de las Playas (2024–2028) forma parte de una estrategia global que busca poner al día las infraestructuras públicas y la oferta alojativa. El proyecto transformará los servicios en siete playas del municipio, incorporando zonas deportivas, terrazas accesibles, nuevos equipamientos y una gestión más sostenible y eficiente. En paralelo, desde el área de Urbanismo, con Alejandro Marichal y Davinia Ramírez al frente, se está realizando una labor fundamental: acelerar las licencias para la rehabilitación de la planta alojativa, simplificando los trámites y dando respuesta a un sector que necesitaba seguridad. En los últimos meses se han desbloqueado numerosos expedientes de reforma, lo que permitirá modernizar hoteles y complejos turísticos apostando por la calidad y la eficiencia energética. Además, el Gobierno de Canarias trabaja en el nuevo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM), que incluirá incentivos fiscales y urbanísticos para promover la renovación de centros comerciales y zonas turísticas maduras como Playa del Inglés, San Agustín o Campo Internacional. Es una oportunidad para revitalizar espacios que necesitan actualizarse y atraer nueva inversión. En conjunto, Turismo y Urbanismo avanzan de forma coordinada para que la modernización no se limite al litoral, sino que alcance todo el municipio. Queremos que Maspalomas sea un ejemplo de equilibrio entre desarrollo, sostenibilidad y calidad de vida.

–Las playas son la joya de la corona. El Ayuntamiento acaba de aprobar una actualización de tarifas para el alquiler de hamacas y sombrillas. ¿Irá pareja esa actualización con la mejora del servicio?

–Sí. Las nuevas tarifas van acompañadas de un modelo de gestión más moderno y profesionalizado. Las futuras concesiones incluirán mejoras en el mobiliario, materiales más sostenibles, zonas accesibles y un mantenimiento constante. Queremos que el visitante perciba un servicio cómodo, ordenado y acorde con la imagen de Maspalomas. No se trata solo de actualizar precios, sino de elevar la calidad del servicio y la experiencia en nuestras playas, que son la principal carta de presentación del municipio.

–Costas acaba de autorizar terrazas sobre la arena de la playa de Maspalomas a varios locales del centro comercial Oasis. ¿Apuesta por seguir explorando esa fórmula?

–Sí, siempre que se haga con respeto al entorno y bajo criterios de sostenibilidad. Este tipo de autorizaciones permiten dinamizar la economía local y mejorar la oferta al visitante, sin perder el carácter público de la playa. Lo importante es que haya equilibrio: que la actividad privada sume, genere empleo y contribuya a mantener la calidad del espacio. Creemos en una gestión compartida del litoral, eficiente, ordenada y respetuosa con el medio ambiente.