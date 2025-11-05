La WTM confirma el inicio de una corrección turística y la vuelta a la normalidad del sector Los agentes turísticos de Canarias auguran que el destino está dejando una época de récord para entrar en lo que llaman normalidad

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:00

Los principales operadores turísticos de Canarias están en Londres en el marco de la World Travel Market (WTM), donde los tratos que se hagan marcarán el año 2026. Aunque reina el optimismo, lo cierto es que el destino ha vivido unos años de récord que todos los indicadores señalan que no se repetirán a corto plazo. «No estamos en recesión, pero sí volvemos a la normalidad».

Recién aterrizados en la feria, este martes la intención del grupo Cordial era «coger el pulso a los turoperadores y a los mercados emisores» y constatar así cómo vienen las próximas temporadas. Nicolás Villalobos, director general de Be Cordial Hotels & Resorts, apunta que «venimos que de un nivel buenísimo de ocupaciones. Este año, en 2025, ha sido otra vez un año post-pandémico fantástico». Pero «ya vemos que no tenemos esos crecimientos de dos dígitos que veníamos experimentando desde que acabó la sexta ola, la del ómicron, en abril de 2022», momento en el que «marcó el hito de la Semana Santa del 22, que marcó el final de la pandemia», con una recuperación económica y turística «potencial».

En estos momentos «hemos llegado ya a la pleamar, por así decirlo. Vemos que en las reservas ya no hay crecimiento», más bien un «ligero decrecimiento», señala Villalobos desde Londres vía telefónica. «Y ahora sabemos que probablemente nos va a venir una corrección en el tiempo».

Lo que resta es valorar «en qué sentido y con qué fuerza va a ser esa corrección. Si va a ser moderada, ligera, imperceptible o de más intensidad». En todo caso, «lo que sí está claro es que hemos llegado al tope».

Y con este panorama, en Canarias se mantiene «la lógica prudencia», teniendo en cuenta que «la vida es cíclica. Y fíjese que hablo de la vida y no del sector. Todo es cíclico. Al día le sucede la noche, igual que al verano le sucede el invierno. Y a las buenas cosechas le siguen las malas cosechas. Y a los siete años de vacas gordas le siguen siete años de vacas flacas. Y así es la vida. Saber que hemos venido de una etapa de crecimiento y de bonanza. Y entender y saber que llegará la corrección». Aunque, apunta Nicolás Villalobos, «esto no debe preocupar. Simplemente hay que esperar y desear que la corrección no sea dramática. Sino que sea moderada. Y que podamos seguir manteniendo la actividad económica a estos niveles». Al fin y al cabo, destaca, es el turismo «lo que permite tener vivienda en nuestra tierra, generar riqueza, empleo e ingresos fiscales».

A su vez, para Turismo de Canarias la prioridad es conectar con un turista británico de mayor valor añadido y más capacidad de gasto en destino. Este es el gran objetivo la delegación de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias en la World Travel Market (WTM), donde ayer la consejera Jéssica de León inauguró oficialmente el stand de las Islas Canarias.

«El viajero procedente de Reino Unido es, sin duda, uno de nuestros grandes aliados estratégicos. Queremos mantener su fidelidad al tiempo que atraemos a segmentos que apuesten por la excelencia, la sostenibilidad y la autenticidad de nuestro destino y que nos permitan incrementar la rentabilidad sin menoscabar nuestra competitividad», afirmó Jéssica de León durante su intervención en la feria de Londres ante los medios de comunicación y la delegación canaria, formada por 250 personas procedentes de 150 empresas y administraciones.

Con más de seis millones de turistas británicos al año, este mercado representa el 35% de las llegadas y de la facturación total, generando cerca de 8.000 millones de euros para la economía canaria. Ahora se trata de afianzar el liderazgo de un visitante de alto nivel de gasto medio, que alcanza los 1.472 euros por viaje y 191 euros diarios, cifras muy superiores a las de otros mercados emisores.

Profesionales como Nicolás Villalobos auguran que «estamos al albur de la demanda», sobre todo «si los turoperadores empiezan a ver que sus aviones vuelan vacíos y que les cuesta vender las plazas», lo que podría llevar a «hacer ofertas» para evitar operaciones deficitarias o recortar plazas. Pero por lo pronto son conjeturas. Y repite: tras la «vorágine» que llegó después de la pandemia, «parece que esa explosión de demanda muestra signos de agotamiento y de corrección». Pero siempre teniendo en cuenta que venimos de «cifras récord, de ocupaciones altísimas y de máximos históricos». Se constata que «esta bonanza se estabiliza».

Por su parte, Xerach Cubas, director comercial & marketing de Gloria Thalasso & Hotels, destaca que «el invierno viene bien», aunque reconoce que el sector vive «una ralentización de reservas». Y lo explica: las familias británicas ya no se anticipan a la hora de cerrar los paquetes vacacionales como antes, esperan la cercanía de las fechas y las posibles ofertas de precios. Eso sí, «los ingleses van a seguir viniendo, quizás no con las tarifas y precios de subida que tenemos ahora». Y destaca Cubas que hay operadores británicos que están «en crecimiento, otros que no», pero hay que tener en cuenta que «venimos de unos años de cifras récord».