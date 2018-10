Vigo... solo a un Binter de distancia

Con 300.000 habitantes y en la provincia de Pontevedra, Vigo es el municipio más poblado de Galicia. Su atractivo reside en su principal seña de identidad: la Ría de Vigo, que, con las Islas Cíes a modo de rompeolas natural, se presenta como entorno resguardado frente a los temporales de mar en las Rías Baixas. Vigo se erige así en torno a su ría y a la actividad pesquera y comercial de su puerto, en cuyos astilleros se construyen buques de gran tonelaje. Del puerto destaca además su lonja, donde se subasta pescado fresco mientras la ciudad duerme. En últimos años el turismo de cruceros también ha desembarcado en este puerto. En el plano económico es muy importante la industria del automóvil, puesto que en Vigo se asienta una factoría de Citroën que genera miles de puestos de trabajo.

Desde el Castillo de O Castro, en el Monte de O Castro, donde antiguamente pastaban caballos, se divisan las mejores vistas de la ciudad y las bateas sobre la ría donde crecen mejillones y ostras. El Monte de O Castro es un parque situado en el corazón de Vigo cuya historia se remonta a los orígenes de la ciudad: en una ladera se hallan los castros, asentamientos de época prerromana formados por estructuras circulares y ovaladas que, según algunas teorías, podrían ser celtas.

Entre las joyas arquitectónicas de Vigo destaca el Pazo Quiñones de León, en el parque de Castrelos, donado a la ciudad por Fernando Quiñones de León, marqués de Alcedo; en este pazo, donde durmió Eva Perón cuando visitó Vigo, hay un jardín francés y una pradera inglesa donde sus moradores tomaban el te. Hoy alberga un museo con una colección de obras de arte y piezas arqueológicas. Castrelos, con sus 220.000 metros cuadrados, es el mayor parque de Vigo y punto de encuentro en grandes conciertos, ya que alberga un teatro al aire libre.

Callejear es una buena opción en Vigo. El amante de las compras puede ir a la Rúa do Príncipe, una calle peatonal y comercial muy concurrida. Paralela está la Rúa Policarpo Sanz, prohombre de la ciudad, con la Praza Porta do Sol y su escultura El sireno, de Francisco Leiro, que representa un híbrido entre pez y humano; a pocos metros, cruzando la calle en dirección al mar, está la Praza Princesa, un buen punto de arranque para una ruta por el Casco Vello. Desde Praza Princesa se puede andar hasta la Praza da Constitución, donde se levanta el edificio del antiguo ayuntamiento; la calle Cesteiros, donde aún un artesano fabrica cestas; la Calle Real, donde se conservan casas señoriales como las de Bárcenas, Pazos, Figueroa y Arines, está ultima del siglo XV; la concatedral de Vigo, conocida como La Colegiata, o iglesia de Santa María, donde se venera al Cristo de la Victoria; hasta llegar a la calle de las ostras, junto al Mercado da Pedra, donde hay varios puestos en los que se pueden comer ostras crudas.

Vuelos

Vigo se presenta así como una ciudad con mucho que ofrecer al visitante y, por supuesto, también al turista de Canarias, que ya tiene a la ciudad gallega al alcance de un vuelo de Binter o, en caso de residir en una isla no capitalina, de dos. De hecho, Binter ya oferta vuelos directos entre Gran Canaria y Vigo. Y, a partir del próximo 30 de octubre, lo hará también entre Tenerife Norte y Vigo. Desde esa fecha, los vuelos directos entre Gran Canaria y Vigo operarán los miércoles y domingos; mientras que los vuelos directos entre Tenerife Norte y Vigo operarán los martes y jueves. Binter no cobra las conexiones entre las islas no capitalinas y Gran Canaria o Tenerife en vuelos con Vigo.

Islas Cíes

Nadie le obligará a coger el barco para ir a Islas Cíes, pero irse a Vigo de vacaciones y no acercarse al minúsculo archipiélago es perder la oportunidad de conocer un paraíso natural de gaviotas y cormoranes. Cierto es que se visitan sobre todo en verano y en meses próximos a temporada estival, puesto que el clima ayuda poco en los meses más invernales.

Las Cíes se dividen en Monte Agudo o Isla del Norte, Isla del Faro o del Medio y San Martiño o Isla del Sur. En realidad, las dos primeras podrían considerarse una misma isla, al menos a efectos visuales, puesto que ambas se comunican tanto por un pequeño puente como por la playa de Rodas (elegida en 2007 por The Guardian como la mejor del mundo). Entre el puente y la playa existe una laguna de escasa profundidad que comunica con el mar y que es idónea para la cría de la fauna marina. En ocasiones, ante las crecidas de mar, se crea una canal de agua atlántica que pasa por encima de la playa y que incluso supera la altura del puente, dejando así separadas a Monte Agudo e Isla del Faro.

Las Islas Cíes, en las Rías Baixas, forman parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia y están declaradas Zona de Especial Protección para las Aves. En las dos islas que están comunicadas hay un antiguo monasterio, un cementerio, dos restaurantes, un camping, un observatorio de aves... Los guías turísticos hablan de una batalla en las Cíes entre romanos y herminios, así como de incursiones del corsario inglés Sir Francis Drake.