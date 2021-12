Viaje en caravana: el plan perfecto para estas navidades en Canarias

Los viajes en autocaravana son un tipo de turismo que siempre ha sido atractivo para personas aventureras que buscan disfrutar de la naturaleza y de los viajes itinerantes y sin ataduras. En los últimos años se está convirtiendo en una opción cada vez más recurrente llegando incluso a vivir un auténtico boom, especialmente en regiones como Canarias. Según Camplify, la plataforma de alquiler de vehículos caravaning que conecta a propietarios con personas que desean alquilar de forma fácil y segura, el archipiélago es una de las Comunidades Autónomas con mayor índice de reservas que la plataforma ha registrado a lo largo de 2021. Dentro de las reservas realizadas en la región canaria Tenerife acumula más del 78% del total; Lanzarote, el 19% y Fuerteventura, más del 2%.

La generación milleniall es la más interesada en este tipo de turismo: entre abril y septiembre de este año, el 36% de los propietarios y el 60% de quienes han alquilado autocaravanas o furgonetas camper son millennials. Porcentajes aún más relevantes considerando que solo una media del 66% de los nacidos después de 1985 tiene carné de conducir[1] y que únicamente el 29% de quienes tienen entre 25 y 34 años cuenta con una casa en propiedad.

Canarias, el destino favorito de los caravaninglovers en Navidad

El archipiélago se han convertido en un destino líder en el alquiler de autocaravanas para esta Navidad. Según datos de Camplify, casi la mitad de sus reservas para este periodo (un 43%) son para el archipiélago, siendo Tenerife la isla más demandada con un 72% de todas ellas.

El perfil de quienes eligen estos viajes en Canarias tiene una edad media de 31 años -millennials-, alquilan el vehículo durante cinco días, normalmente en pareja e invierten una media de 435€. De hecho, para esta Navidad, la isla de Tenerife tiene una media de reservas de 5 días con una inversión de 430€; mientras que para Lanzarote la inversión es ligeramente superior con 7 días y 604€.

Los furgo-emprendedores; más allá de una forma de vida, una vía de negocio

Esta tendencia en auge está permitiendo a los propietarios de un vehículo caravaning convertirse en «furgo-emprendedores» y rentabilizarlo mientras no lo usan, aliviando así su carga financiera.

Es el caso de Raquel Fernández, millennial y «furgo-emprendedora», quien se decidió a sumarse a este modelo, después de dedicar mucho tiempo y entusiasmo a la camperización de su vehículo: «al principio estábamos un poco en guardia, pero la experiencia ha sido muy positiva y después de todo el verano estamos muy contentos con los resultados y pensando en repetir la experiencia con un segundo vehículo. El apoyo que nos han prestado ha sido clave: desde la publicación del anuncio hasta el tema de los seguros y la gestión de incidentes».

En países como Australia y Reino Unido, los propietarios que alquilan autocaravanas y furgonetas camper ganan una media de entre 10.000€ y 20.000€ al año y han permitido a viajeros de todo el mundo pasar más de un millón y medio de noches bajo las estrellas.

La puerta de acceso a un sueño generacional

«Es una gran noticia que las nuevas generaciones -y especialmente para visitar lugares como las islas- estén optando por maneras de viajar como el caravaning, que les permiten disfrutar de la naturaleza, vivir al aire libre y tener experiencias en comunidad, pero manteniendo su independencia», ha declarado Justin Hales, CEO y fundador de Camplify. «Estamos muy orgullosos de haber contribuido a hacer posible lo que para muchos de estos jóvenes era hasta ahora sólo un sueño».

La pasión por disfrutar del viaje y no sólo del destino, vivir una experiencia diferente con amigos, tener la libertad y autonomía de decidir dónde y cuánto tiempo detenerse, la posibilidad de realizar un turismo más integrado en la naturaleza, poder disfrutar de varios rincones de la comunidad en un solo viaje, y de incluso viajar teletrabajando son algunas de las razones que convierten a los millennials en los reyes del caravaning.

Los millennials y el caravaning en Canarias

· Una forma de viaje slow y autónoma: El espíritu nómada de los millennials valora el viaje como una experiencia en sí mismo, más allá del destino. Viajar con «la casa a cuestas» les permite decidir además sobre la marcha cuándo y dónde prefieren pararse. Sin depender de nadie.

· Una experiencia única solo o con amigos: La sublimación de la experiencia, un mantra millennial, llevado a las vacaciones. No es lo mismo un fin de semana en la playa que un fin de semana viviendo de playa en playa. Y los amigos, o viajan contigo o los encuentras por el camino.

· Una manera de viajar conectando con el territorio: La búsqueda de la autenticidad, de los rincones desconocidos y poco transitados, la oportunidad de conocer pueblos y a sus habitantes, apoyar a la España vaciada… la pandemia nos ha abierto a todos los ojos a un turismo más consciente, y los millennials no son excepción.

· Minimalistas pero conectados: Las autocaravanas encajan perfectamente con la tendencia minimalista tan propia de esta generación. Una semana de viaje es suficiente para descubrir que ¡no necesitamos tanto! Eso sí, la conexión a Internet que no falte…

· Teleoficina sobre ruedas: Hasta el 49% de la generación Zeta y los millennials[ afirman que se plantearían dejar el trabajo si se vieran obligados a volver a trabajar de forma presencial. Muchos de estos jóvenes no contemplan ya volver a la oficina, así que ¿por qué no trabajar mientras viajan?

Guía práctica para los caravaninglovers:

· ¿Qué permiso de conducir se necesita?: Si la Masa Máxima Autorizada (MMA) de la autocaravana o camper no sobrepasa los 3.500 kg, como es habitual, se pueden conducir con el carné B1 (el normal de coche). Aquellos cuya MMA es superior a 3.500 kg, precisan de un carné C1, especial para vehículos de ocio.

· ¿Dónde se puede estacionar?: Los requisitos de estacionamiento de las autocaravanas y campers son los mismos que para un coche. Es decir, se puede estacionar en las zonas habilitadas para ello en la vía pública, como un turismo normal, pero ¡atención! estacionar, no acampar. Esto implica no ocupar más espacio del que ocupa el vehículo en sí (sin desplegar mesas, toldos, etc).

· ¿Y para acampar?: Hay zonas habilitadas para ello y está totalmente prohibido acampar en áreas no señalizadas específicamente con este fin. Los campings para autocaravanas cuentan con un espacio para el vaciado de aguas residuales, corriente eléctrica y muchas comodidades para poder pasar la noche. Además, en este caso sí se puede desplegar sillas, toldos, mesas… y disfrutar al aire libre.

En Canarias, el caravaning es -a lo largo de todo el año- una excelente opción para viajar debido a las agradables temperaturas del archipiélago y la posibilidad de recorrer sus islas con autonomía, viviendo al máximo la conexión con la naturaleza y disfrutando de sus paisajes únicos.