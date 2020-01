Un Ministerio de (solo) Turismo

Celebra Fitur su 40 edición coincidiendo con la reciente configuración del nuevo Gobierno de España. Y en el proceso de designación de las distintas carteras ministeriales por parte del Presidente Sánchez, respecto al amplio número de Ministerios y Vicepresidencias diseñados ha sido muy comentada la separación de Ciencia respecto a Universidades, hasta ahora siempre asociadas mediante la conjunción y en la solapa de un mismo maletín de Ministro.

Lo que hasta ahora venía siendo el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades bajo la tutela de Pedro Duque, el nuevo reparto de carteras ha dado alumbramiento por separado al Ministerio de Ciencia e Innovación (Pedro Duque) y al Ministerio de Universidades (Manuel Castells). Generándose la referida ristra de comentarios y extrañezas por dicha separación sobre todo en el ámbito académico y científico toda vez....las universidades constituyen desde siempre el terreno en que mayor volumen de investigaciones científicas se desarrollan en nuestro país.

El punto álgido de la extrañeza lo proporcionó el mismísimo nuevo Ministro de Universidades, el Sr. Castells, al manifestar con humor durante su toma de posesión que «...Hablando muy claro: yo, personalmente, no estoy de acuerdo...» (sic).

Ciencias y Universidades aparte, lo que sí está científica y empíricamente comprobado es que el Turismo sigue siendo, a día de hoy, una de las principales ciencias económicas (y de empleo) de España, representando en torno a un 12% del Producto Interior Bruto (137 mil millones de euros de facturación). Y aportando un 13% (2,5 millones de empleos) del total de puestos de trabajo en nuestro actual mercado laboral nacional. Todo ello sin entrar a medir, por ejemplo, el destacado valor económico que la marca España tiene en el mercado turístico global, ahora reunido todo él durante esta nueva Feria Internacional de Turismo que, como en enero de cada año en Madrid, inaugura el curso turístico internacional. Cual curso académico.

Y si importantes y destacadas son esas cifras de representatividad económica que el Turismo genera para el conjunto de España, ¿qué decir en el caso de nuestras Islas Canarias en las que multiplicamos por tres esas mismas cifras porcentuales? Porque, guste o no, en peso y dependencia económica del Turismo respecto a nuestra economía regional, en cifras ligadas al Turismo no hay región que nos supere (con la excepción de Baleares en cuanto a PIB porcentual) : con un 35% del PIB canario (16.000 millones de euros) , aportando un ¡40%! (345.000 puestos de trabajo) del total del empleo en el archipiélago.

Aderezadas dichas majestuosas cifras canarias con la media de 14 millones de turistas internacionales al año (un 17% de los casi 83 millones de turistas extranjeros que están eligiendo España como destino de ocio, descanso o congresual, entre otros motivos decisorios de sus viajes). Por supuesto, también aquí sin añadir el valor de mercado de nuestra gran marca Islas Canarias.

Ante tamañas cifras económicas –y por extensión, sociales- que aporta el Turismo a nuestro país y a nuestras regiones, durante el referido proceso de constatación de cómo quedaba finalmente estructurada la nomenclatura y la personificación de los Ministerios, personalmente les reconozco volví a echar en falta (corporativismo habemus, claro está) que no se haya aprovechado la oportunidad de, de una vez por todas, contar en nuestro país con un Ministerio de (sólo) Turismo. Al mismo nivel de importancia que la que se da tradicionalmente a la Sanidad, a la Educación o a Justicia, por reseñar algunos epígrafes solteros habituales.

Sin menosprecio alguno por mi parte, ¿sí, por ejemplo, a un Ministerio de (sólo) Consumo -habitualmente vinculado a Sanidad-,y no a un Ministerio, reitero, de (sólo) Turismo? Por supuesto seguro que debería yo ahondar aún más si cabe en los entresijos de las estructuras organizativas del Estado –amén de en las obligaciones de pactos- y verme en la tesitura de tener que definir los nombres y des-agrupamientos de los posibles Ministerios en función de su importancia de cara al mejor desarrollo posible de nuestro país, para ver si fuera posible. Pero desde nuestra turística azotea canaria y española, compréndanme me cuesta entender que Turismo no pueda aún separarse de Industria y Comercio (áreas a las que se le viene ligando institucionalmente en los últimos años) para así conseguir estatus de primer y exclusivo rango ministerial dentro del ramillete de principales áreas políticas a tutelar, gestionar y desarrollar.

Miren si tiene sustento y sustancia el Turismo para España, que además de todas las cifras socioeconómicas antes detalladas, a día de hoy organismos, empresas públicas y/o entidades como Turespaña (promoción y conocimiento turístico de nuestro país), Paradores Nacionales (con sus emblemáticos e históricos establecimientos alojativos, referencia ya incluso para otros países) o SEGITTUR (Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas), forman parte directa del organigrama de la Secretaría de Estado de Turismo, inserta a su vez en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Pero sin olvidar –estratégico y trascendental, sobre todo para nuestra necesaria conectividad aérea- la también presencia del Estado en AENA, la empresa gestora de nuestros aeropuertos participada por el Estado en un 51% del total de su capital social a través de la también entidad pública empresarial estatal (sigan sumando) ENAIRE, proveedora de los servicios de navegación aérea e información aeronáutica de España.

Súmenle también a todo ello, ¿por qué no?, la realidad e importancia de las principales asociaciones y alianzas turísticas nacionales, tales como Exceltur, Cehat (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos –ahora con presidente canario, el tinerfeño Jorge Marichal-) o la CEAV (Confederación Española de Agencias de Viaje –también con presidente canario, el grancanario Rafael Gallego), e iremos dimensionando y visualizando cada vez más esa, más que idea, anhelo de que Turismo brille con luz de un Ministerio propio.

En el siempre contexto de incertidumbre que rodea a cualquier actividad empresarial y económica, en el caso de nuestro Turismo dichas incertidumbres giran actualmente en torno al brexit inmediato; a la ralentización de la economía alemana; a la vergüenza a volar por toda Europa para no contaminar, ligado a la cada vez mayor concienciación medioambiental –es justo y necesario-; a lo inestable de determinadas relaciones entre grandes potencias, con su afección a la actividad económica global; a las crisis, afecciones y/o fusiones que sufren, transmiten o proyectan determinadas compañías aéreas; a las dudas sobre la sostenibilidad medioambiental y social del turismo de cruceros; a la inexistencia o carencias de leyes en materia turística (caso de las viviendas vacacionales); a la falta de determinadas garantías para inversores extranjeros en nuestro sector turístico; a la gentrificación de nuestras ciudades; al impacto negativo que aspiraciones territoriales internas -y sus consecuentes “revuelos y algarabías”- generan sobre organizadores decisores de ciudades/sedes para congresos y convenciones; etc, etc.

Situaciones coyunturales y globales de enjundia que afectan a nuestro sector y que vuelven a justificar que, para una próxima ocasión, se cree un Ministerio de (solo) Turismo. Y a ser posible, claro, con un canario/a al frente. Que por pedir que no quede, ya que estamos.

Por último. Ninguna Comunidad Autónoma española cuenta en la actualidad con una Consejería de (solo) Turismo. Ni siquiera la nuestra, Canarias, que al igual que el Gobierno de España con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, incluye a dicha área bajo el mismo epígrafe, Consejería de Industria, Comercio y Turismo.

Demos ejemplo, pues, los canarios en un futuro (o en una remodelación...) próximo con un primer golpe turístico sobre la mesa: Consejería de (sólo) Turismo. Seamos pioneros.