Turismo de Canarias conecta con un viajero joven, digital y culturalmente inquieto a través de Tadeo Jones La Consejería convierte al archipiélago en el escenario principal de 'El Legado del Sol de Occidente', la nueva expansión de este conocido videojuego que recorre los paisajes y los enclaves históricos de las ocho islas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 4 de noviembre 2025, 23:25

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Turismo de Islas Canarias, ha convertido al archipiélago en el escenario principal de 'El Legado del Sol de Occidente', la nueva expansión del videojuego 'Tadeo Jones. La Tabla Esmeralda'. Esta iniciativa, lanzada con PlayStation Talents y Mediaset Games, cumple el objetivo de conectar con un viajero joven, digital y culturalmente inquieto mediante formatos creativos e innovadores.

La expansión, que es gratuita y estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo 20 de noviembre, invita a recorrer las ocho islas y la legendaria San Borondón, combinando aventura, educación y divulgación cultural. A lo largo de casi una hora de juego, los usuarios acompañan al célebre arqueólogo por todo el archipiélago en busca de un tesoro perdido, mientras descubren paisajes, leyendas y elementos culturales del territorio.

«Queremos llegar a las nuevas generaciones de viajeros con fórmulas innovadoras y creativas que unen tecnología, cultura y entretenimiento. Seguimos abriendo caminos hacia un público joven que se relaciona con el mundo de manera digital y que, además, valora la autenticidad de sus experiencias y muestra claras inquietudes culturales», destaca la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León. «El turista del futuro no solo quiere visitar nuevos lugares, sino que también desea conectar con ellos y desde Turismo de Canarias trabajamos para ofrecerle experiencias que lo inspiren y lo emocionen», concluye la consejera.

'El Legado del Sol de Occidente' fue presentado el pasado 29 de octubre en la sede de Sony PlayStation España, en Madrid, por la directora de Marketing de Turismo de Islas Canarias, Elena González, para lo que se organizó una mesa redonda centrada en la temática 'Cómo llegar al turista de futuro a través del cine y los videojuegos', a la que siguió una demostración del juego.

La expansión ofrece una experiencia educativa y familiar, con calificación PEGI7, que combina diversión, cultura y conciencia ambiental. Cada nivel presenta paisajes inspirados en lugares reales, retos y puzles temáticos, además de postales y reliquias coleccionables que reflejan la riqueza y diversidad del territorio canario.

La figura del Diablo de Timanfaya, los grabados podomorfos de Tindaya, las momias guanches o una vasija de cerámica benahoarita son algunos de los objetos culturales que se pueden lograr, mientras que la playa de las Conchas, Risco Caído, el Parque Nacional de Garajonay o el Faro de Orchilla se encuentran entre los numerosos escenarios de la expansión.

Cada espacio funciona como un homenaje al patrimonio natural y humano del archipiélago, integrando referencias a sus leyendas, paisajes y tradiciones. Este enfoque educativo permite que el videojuego pueda ser utilizado también en contextos formativos, fomentando la curiosidad, la empatía cultural y el conocimiento del entorno insular entre las generaciones más jóvenes.

La expansión, ofrece, además, un escaparate internacional único para las islas Canarias dentro del sector del entretenimiento digital. A través de la aventura de Tadeo Jones, jugadores de todo el mundo pueden descubrir elementos distintivos del archipiélago, reforzando su presencia en mercados globales y proyectando una imagen moderna, creativa y sostenible.

«Incorporar la identidad canaria en un producto de alcance internacional nos permite posicionar las islas en el mapa cultural y tecnológico global, acercándolas a nuevos públicos y diversificando los canales de promoción», aseguró Elena González durante la presentación. Además, la directora de Marketing de Turismo de Islas Canarias destacó que «esta iniciativa pretende reforzar el papel del archipiélago como territorio innovador capaz de liderar proyectos que combinan tecnología y patrimonio».

Gratis en todas las plataformas

El Legado del Sol de Occidente', desarrollado por el estudio español Gammera Nest, estará disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X, PC y Nintendo Switch. Además, la expansión se actualizará de forma automática para quienes ya cuenten con el juego, tanto en sus versiones digitales como físicas, y vendrá incluida para los nuevos compradores. Lanzada al mercado en noviembre de 2022, la aventura original 'Tadeo Jones. La Tabla Esmeralda' cuenta con más de 50.000 copias vendidas en todas las plataformas (PC y consolas), situándose como uno de los videojuegos más vendidos en su primer año en el mercado. Además, fue reconocido en 2023 como el Mejor Videojuego de Producción Propia en la 28ª edición de los Premios Zapping.