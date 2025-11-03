Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Stand Lopesan Hotel Group WTM2025. C7

Un stand en el que sentir el océano Atlántico bajo tus pies

El principal escaparate para los ambiciosos proyectos de expansión del grupo, con impresionantes render que recrean lo que serán los tres nuevos hoteles en Punta Cana

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:30

Lopesan Hotel Group se prepara para deslumbrar en la próxima edición de la World Travel Market (WTM) de Londres con un stand que trasciende lo convencional, transformándose en una experiencia sensorial que invita a las emociones que provoca estar de vacaciones. El diseño, con un marcado tono evocador, busca capturar la esencia natural de Gran Canaria, inspirándose directamente en las sinuosas líneas y la calidez de las dunas de Maspalomas. El espacio conjuga el lujo y la sostenibilidad mediante el uso de maderas y vegetación, creando un ambiente de distinción y confort.

La experiencia inmersiva arranca en el suelo, donde una novedosa pantalla LED simula el suave vaivén de las olas llegando a la orilla, trasladando de inmediato al visitante a la playa. Este elemento acuático se complementa con una gran pantalla vertical que proyectará vídeos sugerentes con imágenes lifestyle de los hoteles del grupo y una ingeniosa webcam en tiempo real, que contrastará el clima londinense con la temperatura cálida y el sol que disfrutan los huéspedes en los complejos de Lopesan Hotel Group.

El stand se erige también como el principal escaparate para los ambiciosos proyectos de expansión del grupo, con impresionantes render que recrean lo que serán los tres nuevos hoteles en Punta Cana. Con este diseño, Lopesan Hotel Group no solo exhibe su excelencia hotelera, sino que utiliza el diseño como una herramienta poderosa para reforzar el mensaje que figura en su mostrador principal: Everlasting Experiences, o lo que es lo mismo, garantizar unas experiencias que perduran en el tiempo de la mano de Lopesan Hotel Group.

