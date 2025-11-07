Sorpaso en el sector turístico: las plazas de vivienda vacacional superan ya las de hoteles y apartamentos El fuerte crecimiento de los pisos turísticos en los dos últimos años en Canarias ha llevado sus plazas hasta las 368.540, por encima de las 368.363 de los establecimientos tradicionales

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:00

El incremento descontrolado de la vivienda vacacional en las islas ha marcado un nuevo hito. Por primera vez desde que este modelo penetrara en el archipiélago, las plazas del vacacional superan a las tradicionales (lo que incluye a las hoteleras y extrahoteleras). Así lo reflejan las cifras de octubre de este año recogidas por el Gobierno de Canarias, que cuantifican en 368.540 camas las de las viviendas vacacionales frente a las 368.363 plazas tradicionales. De esta forma, el mercado turístico esta repartido a partes iguales entre los dos sectores, si bien, una vez entre en vigor la ley de Ordenación Sostenible del uso Turístico de Viviendas, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario, las plazas del vacacional se reducirán una vez se cumplan con los parámetros para optar a explotar un inmueble de esta forma.

«No queríamos esto así, pero no se ha intervenido, no se ha hecho el trabaja que se tenía que haber hecho. Además de que se resta vivienda en el mercado habría que preguntarse si es rentable para el destino», reflexionó el licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Passau, Alemania, Antonio Garzón, en la segunda sesión del XV Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que finaliza hoy, y se celebra desde este miércoles en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El experto, en una mesa redonda sobre 'La vivienda en el modelo turístico', indicó que la sociedad de ahora se basa «en los titulares de TikTok», donde suena «muy bien» que una persona maximice sus rentas», aunque esto no sea correcto. Garzón explicó que la mayoría de las viviendas vacacionales están en zonas turísticas, que son unidades que salen de la explotación y no se han residencializado totalmente. Así, en contra de la normativa actual, entran dentro del mercado del vacacional. Como incidió, un estudio de Carmelo León explica que «cada plaza turística que se convierte en residencial supone una perdida de mucha actividad turística».

Para el experto lo que existe ahora mismo con respecto al vacacional es «una jungla» porque este tipo de inmueble puede surgir «en cualquier sitio» y, en estos momentos, nos encontramos con una legislación diferente para los hoteleros y extrahoteleros con respecto al vacacional.

Por otro lado, el profesor de Economía Aplicada y miembro del Instituto TIDE–ULPGC, Matías González, explicó que hay siete factores que hacen que la situación de la vivienda en la actualidad y el modelo turístico tengan perfiles para que se dé «una tormenta perfecta», como es la «dejación absoluta de la construcción de vivienda pública de alquiler asequible» o los bajos salarios y la desigualdad que existe entre la población. Por todo ello, reclamó un «enfoque integral» en el que se puedan dar «soluciones multidimensionales» y en el que no se busquen atajos: «Hay que comprender todas las partes para consolidar las bases, que son las que tienen que ir tomando cuerpo en los marcos normativos».

Durante la mesa redonda, la profesora de Derecho Mercantil de la ULPGC María José Estrada escudriñó la ley del vacacional que ha impulsado la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Para la experta, se trata de un texto «de un heroico proyecto» que atiende a las demandas.

Ampliar Cober Bueno, sobre la ley del vacacional: «El Gobierno legisla y nosotros aplicamos. No nos queda nada» La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, cuestionó cómo van a aplicar los ayuntamientos la ley del vacacional que ha regulado el Gobierno de Canarias en este tiempo. «No nos queda nada», lamentó Bueno en la mesa redonda sobre el modelo turístico en las islas enmarcada en el XV congreso canario de derecho urbanístico. La alcaldesa de Mogán, que ha criticado desde sus primeros pasos la norma, reconoció que hay que controlar el alquiler vacacional «porque es un desmadre», si bien, subrayó que las medidas se tienen que «flexibilizar» y debe haber una distinción entre los municipios turísticos y los que no lo son al vivir realidades distintas. Por ello, abogó por una regularización que «cumpla con los parámetros de calidad que se merece», aunque lamentó que muchos de los inmuebles salgan del mercado «cuando la gran mayoría son de pequeños ahorradores que compraron en su día en las zonas turísticas». A su vez, el economista y presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos, Fernando Estany, opinó que no le parece «serio que se sustituya el modelo actual por el del vacacional», y enfatizó que se debe tener «las mismas regulaciones» para las diferentes modalidades que existen en las islas. A su vez, hizo hincapié en que el gasto exterior de los turistas que alquilan vivienda vacacional, con datos de 2024, generaba 883 millones de euros, mientras que los turistas de apartamentos y bungalows, con la mitad de cuota de mercado, gastaron 1.446 millones de euros. En este sentido, remarcó que ahora se habla de que hay que romper con la unidad de explotación «por el interés general», pero es «lo que más está dejando a los canarios» porque mantiene un sistema en la unidad de gestión y ofrece los productos turísticos como «un producto unificado y de buena calidad». La modificación que quieren hacer de la unidad de explotación, dijo, puede repercutir «hasta en la conectividad área de las islas» que ofrecen los turoperadores.