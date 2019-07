Salobre abre terraza de verano

Es una de las terrazas más agradables de la isla y este verano ofrece algo diferente.

Desde hace apenas una semana,​The S Club​, un espacio que combina una extraordinaria terraza al aire libre con una magnífica barra en el interior del ​Club, acoge las​ Summer Nights. Llegamos al ecuador del verano y hay que aprovechar todas las posibilidades que esta época nos ofrece, buscamos lugares únicos y este lo es, las noches de verano en Salobre tienen privilegiadas vistas al campo de golf, cenas temáticas cada día, cocktails de autor y una experiencia​ wellness gracias a​Be Aloe Wellness Center​, premiado en 2017 como la mejor técnica wellness de España y Portugal por los Premios Piscina & Wellness.

Be Aloe dará acceso a zonas de hamacas, piscina y ofrecerá masajes a los clientes de The S Club. En una terraza perfectamente decorada y cuidada hasta el más mínimo detalle, las Summer Nights propone un ambiente único: naturaleza, calma, color y calidez, se dan cita en un mismo espacio para que esas noches de verano sean memorables.

No nos cabe duda que será difícil encontrar otro rincón con tanto encanto en el sur de Gran Canaria. Sin lugar a duda, las Summer Nights de Salobre serán un “​place to be” de la isla este verano. Las Summer Nights están abiertas al público cada noche de 20.30 a 01.00 y no hace falta hospedarse en el hotel para ser bienvenido.