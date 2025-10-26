Ryanair aprovecha el ERE a nivel nacional para recortar personal en las islas La compañía irlandesa ofrece dos opciones a sus trabajadores: o reducción de jornada o despido. En Gran Canaria se perderá el 20% de la plantilla

Nuevo capítulo de afectados por el recorte de rutas de Ryanair en el archipiélago. Tras las denuncias de trabajadores de la aerolínea irlandesa sobre la falta de información acerca del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa les comunicó el pasado 3 de septiembre, la plantilla del Aeropuerto de Gran Canaria, que en principio, no se iba a ver tan afectada por el recorte de plazas para este invierno y verano de 2026, perderá una buena parte de su personal.

En esa comunicación inicial, un directivo de Ryanair comunicó a los aeropuertos canarios en los que se recortaban rutas, que se iba parar la actividad a partir de hoy 26 de octubre.

En el caso del aeropuerto grancanario y tras varias reuniones, se le comunicó a todo el personal de la aerolínea, tanto de rampa de pasaje que todo aquel que estuviera a jornada completa, alrededor del 20% podría pasar a una jornada parcial, con su consiguiente rebaja horaria y salarial, siempre y cuando todos los afectados estuviesen de acuerdo. Al haber división de opiniones, Ryanair tomó la decisión de incluirles en el ERE que ha realizado a nivel nacional y que será efectivo a partir de hoy 26 de octubre.

Cabe recordar que Ryanair no dejará de operar completamente en la isla, pero si ejecutará un recorte de plazas. En concreto, para este invierno, Gran Canaria pierde 5 rutas: Barcelona, Madrid, Palma, Santiago, Sevilla además de unos 170.000 asientos (-18%, son 85.000 de ida y 85.000 de vuelta).

Una trabajadora del Aeropuerto de Gran Canaria, que prefiere mantener su anonimato, denuncia que aparte de los trabajadores a tiempo completo, hay una parte de la plantilla que había adquirido una jornada superior a través de una subrogación empresarial, «unos derechos que también van a ser eliminados».

Al tratarse de un ERE a nivel nacional, es el voto de todos los aeropuertos el que ampara esta negociación. Una negociación infructuosa entre la parte sindical y la empresarial, que no ha llegado a culminar, por lo que se procederá al despido masivo de trabajadores por parte de la aerolínea irlandesa.

Poco margen

Pese a conocer el 3 de septiembre que la intención de Ryanair era ejecutar un ERE, fue esta misma semana cuando la plantilla de Gran Canaria descubrió que «se iban a la calle. No éramos conocedores, pensábamos que teníamos opción entre irnos voluntariamente o ser reducidos a media jornada pero nos acaban de decir que si no hay acuerdo nacional, se ejecuta el ERE», subraya la fuente cercana a CANARIAS7.

El sentir generalizado de la plantilla es que una reducción de jornada no procede y que se trata de un despido improcedente «encubierto. Se han cerrado en banda a cualquier tipo de acuerdo y están empeñados a reducir la plantilla».

«Nos han incluido en un ERE muy dañino para todos los trabajadores. No nos lo esperábamos ni mucho menos»

Además, considera que los traslados en las otras bases que se han ofrecido son «un poco ridículos». Por ello, la parte representante de los trabajadores no han estado de acuerdo con que se tomen estas medidas «tan drásticas y con tan poca consideración», menos aún en el aeropuerto de Gran Canaria que «mantiene la actividad y perfectamente si podrían haber mantenido otras condiciones distintas a estas tan drásticas».

La afectada destaca que la aerolínea no haya hecho eco en ningún momento de este recorte de la actividad en Gran Canaria, algo que si ha hecho con otros aeropuertos. «Este ERE es muy lesivo para todos los trabajadores del aeropuerto. Se va a recurrir a nivel nacional pero no albergamos muchas esperanzas», dice la afectada en declaraciones a CANARIAS7.