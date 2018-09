Retos turísticos de Canarias

Según reza en sus estatutos, «la OMT aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental. Y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas».

¿Por qué se celebra este Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre y no en cualquier otra fecha? Pues porque fue la fecha en que se aprobaron los estatutos fundacionales de dicho organismo en 1970. Fecha de finales de septiembre que además suele coincidir con los cambios estacionales en los hemisferios norte y sur del planeta: mientras que por aquí arriba pasamos del verano al otoño, del ecuador para abajo están abandonando el frío invierno y comenzando a disfrutar de la primavera. Turistas pensando en esquís, turistas pensando en bañadores. Párense a pensarlo: ¡1.300 millones de personas moviéndose cada año sólo por hacer Turismo!

Además de un sinfín de conmemoraciones y actos de todo el sector turístico en ese 27S, el acto institucional oficial por parte de la OMT acontece cada año en un lugar distinto del globo, siendo Budapest la sede escogida este 2018. Y que sepan o recuerden todos ustedes que sólo en una ocasión esos actos oficiales han tenido lugar en España. ¿Saben dónde? Pues aquí en casa, en Maspalomas, en el año 2012, que para eso somos potencia turística de referencia, tanto a nivel nacional como internacional. Presidiendo además aquel acto organizado en ExpoMeloneras los que en aquel entonces eran aún SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias.

Que, por cierto, fantástica noticia la de que Su Majestad el Rey Felipe VI vaya a presidir a finales de noviembre y en Las Palmas de Gran Canaria, la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea. Porque su sola presencia de nuevo en la isla vuelve a poner un impagable foco mediático –¡en positivo!- de toda Europa sobre nuestra tierra. Demostrando una vez más incluso desde una simple consideración profesional que somos capaces, no sólo de acoger al tradicional turismo de sol y playa, sino también de organizar eventos de todo tipo, incluso los de más alto rango institucional.

Que en definitiva es otro tipo de turismo: el denominado MICE (no ratonesen inglés, sino Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions, términos que no hace falta ni traducir) muy interesante y estratégico también para nuestra región dada la mayor capacidad de gasto en destino de los usuarios o consumidores de este tipo de turismo congresual.

Visita Real que incluso me atrevo a opinar (seguro que en caliente dado mi hastío respecto a la fiebre del lazo amarillo caused by molt honorables independentistas) quizás debiéramos respetuosamente aprovechar en imagen para lanzar desde aquí al resto del país y a toda la Unión Europea, un oxímoron tipo silencioso de mensaje contundente de máximo respeto y adhesión a la Jefatura del Estado, luciendo con orgullo y en armonía, ¿por qué no?, nuestras banderas canaria y española.

Pero enlacemos de tricolor y rojigualda con lo que estábamos tratando. Volviendo al tema de inicio, en torno Día Mundial del Turismo, replanteémonos de verdad en Canarias cuáles son nuestros retos turísticos de futuro. Para que nuestros competidores no nos coman la tostada y de verdad nos posicionemos como potencia turística mundial, que no sólo destaque por la cantidad de millones de visitantes que recibimos cada año gracias a la bondad de nuestro clima generador, a su vez, del típico cliché –con mucho cariño y respeto- «¿Canarias?, bonito, playa, mucha sol». Posibles retos generalistas y simplistas tan diversos como: