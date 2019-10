Qué hacer en Nueva York: 5 cosas que no puedes perderte

Nueva York se conoce como “la ciudad que nunca duerme” porque se pueden encontrar todo tipo de actividades y para todos los gustos y públicos. Por ejemplo, tendrás la posibilidad de ver obras de teatro, musicales, visitar exposiciones, pasear por sus parques o descubrir sus tiendas. Una ciudad diferente que sorprende con nuevas emociones en cada barrio e incluso en cada esquina. Os vamos a dar algunas pistas sobre lugares imprescindibles que tenéis que visitar en Nueva York. Un viaje increíble del que no te olvidarás en toda tu vida.

1. Ir a un musical de Broadway

Una de las experiencias que tienes que disfrutar en Nueva York es acudir a un musical de Broadway. Si el viaje lo has hecho con toda la familia, te recomendamos clásicos como El Rey León, Frozen El Musical o La Sirenita. Si por el contrario, prefieres un espectáculo más adulto siguen destacando El fantasma de la Ópera, Chicago, Wicked, Hamilton o Waitress. Para que no tengas que aguantar las terribles colas de varias horas para encontrar alguna entrada a estos musicales, lo mejor es que las compres con tiempo en Hellotickets . Conseguir una entrada para los musicales de más éxito suele ser en la mayoría de los casos una misión imposible y si te esperas comprarlas en el teatro seguro que estarán agotadas. Es más práctico tener las entradas compradas antes de viajar.

2. Visitar la Estatua de la Libertad

Otra de las visitas imprescindibles es a la famosa Estatua de la Libertad. Solo se puede ir en el ferry de Staten Island que une Manhattan con esta isla. Este servicio de ferry se inauguró en 1905 y transporta a más de 70.000 pasajeros al día. El ferry de Staten Island es gratis ya que está pensado para que los habitantes de la isla puedan trasladarse fácilmente a la Gran Manzana, ya que no lo pueden hacer en otro medio de transporte. Ya a bordo del ferry te sorprenderán sus maravillosas vistas de la Estatua de la Libertad y la silueta de Manhattan. Cuando te encuentres en la isla, una de las mayores atracciones es subir a la corona de la Estatua de la Libertad.

3. Descubrir las nuevas vistas de Manhattan desde el One World Observatory

El One World Observatory es actualmente el edificio más alto de Nueva York e incluso de todo Estados Unidos. Está ubicado en el One World Trade Center justo al lado de donde estaban antes las Torres Gemelas. El edificio mide 541 metros y la azotea está situada a 417 metros, justo la misma altura que una de las desaparecidas Torres Gemelas. El mirador, el One World Observatory, está situado entre las plantas 100 y 102 del One World Trade Center y se inauguró en 2015. Podrás observar toda la ciudad en miniatura. Hacia el sureste, en dirección al East River, se pueden contemplar los puentes de Brooklyn, Manhattan y Williamsburg. Hacia el norte se pueden contemplar los más conocidos edificios de Manhattan como el Empire State Building o el Chrysler Building.

4. Disfrutar de un partido de la NBA

Una de las mejores experiencias para todos los que les gusta el baloncesto es ir a un partido de la NBA. Por ejemplo, acudir a ver a los Knicks en el mítico Madison Square Garden o ver un partido de equipos como los Brooklyn Nets, los Lakers o los Celtics. Si ver uno de estos partidos es la ilusión de tu vida, puedes consultar aquí todos los partidos y fechas disponibles. Como con los musicales, siempre es mejor reservar nuestras entradas antes de nuestro viaje porque normalmente suelen estar agotadas.

5. Alquilar bicis en Central Park y recorrerlo entero

Por último, otra de las experiencias que no olvidarás nunca es visitar Central Park. El parque más conocido de Nueva York está situado en el centro de la isla de Manhattan. Tiene forma rectangular y una longitud de 4 kilómetros. Central Park es el pulmón verde de la ciudad de Manhattan y de Nueva York.

Si quieres recorrer el parque entero, lo mejor es hacerlo en bicicleta debido a sus grandes dimensiones. Se pueden alquilar bicis por horas en el propio parque. Lo mejor es alquilar la bicicleta por cuatro horas para que puedas recorrer el parque sin prisa.

Si haces el recorrido en bicicleta podrás descansar cuando te apetezca o estés cansado, hacer un picnic y disfrutar de toda la belleza de Central Park. Una oportunidad para pasar por lugares como The Lake y las vistas del Bow Bridge, la escultura de Balto, la estatua de Christian Andersen, el Obelisco de Cleopatra, la Reserva de Agua Jacqueline Kennedy Onassis, Strawerry fields, Jardín de Shakespeare y el teatro Delacorte. Una experiencia inolvidable y muy saludable que puedes disfrutar en Nueva York.