Plomo en las alas, plata no es

Ahora, puesta en perspectiva –presente y futura- la infame invasión de Ucrania por parte de Rusia, sí tendría hasta sentido aquellas reflexiones iniciales en torno al coronavirus, que venían a manifestar –conforme a ecos informativos procedentes de un distante y lejano oriente- lo de 'dicen que es como un catarro'. Porque –coincidirán conmigo- en que, ante la guerra, el covid sí es una gripe.

El lunes 14 de marzo se cumplen dos años, dos, desde que el Gobierno de España decretara, en 2020, el Estado de Alarma en todo el país para hacer frente a la expansión de la pandemia. Y tenemos muy presente lo que ello ha generado en este tiempo de lucha contra el virus. Desde lo peor de la pandemia, el fallecimiento de miles y miles de personas. Pasando por una casi absoluta paralización de la economía ('cero turístico' en Canarias). Incluso ahondando la sociedad en general en un conocimiento administrativo más exhaustivo de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE. Hasta la consecución en tiempo récord, por parte de la comunidad científica, de esas vacunas protectoras, minimizadoras de riesgos vitales.

Vacunas, a su vez, potenciadoras de una reactivación económica y laboral que, de nuevo, en este arranque de 2022 volvía a ponernos en la senda de una recuperación que, ahora sí, presentaba sólidas credenciales de estabilidad y prosperidad. Tal y como venían manifestando –de una parte, y en el caso de Canarias- los datos últimos de desempleo (volviendo a la 'normalidad' anterior a la pandemia, con en torno a 200.000 parados en nuestras islas).

O, por su parte, los datos y cifras de la reciente actividad turística, recuperando el archipiélago, en el primer mes de este año 22, hasta un 70% del total de turistas extranjeros (760.000) del millón cien mil visitantes que solíamos recibir mensualmente antes del Covid. Con el consecuente positivo añadido de una facturación turística –en el reciente enero- de casi 1.130 millones de euros. Señal económica ésta que, a nuestro favor, indicaba que el turista que hemos estado recibiendo tras el levantamiento de las restricciones, ha venido 'con ganas de disfrutar y de gastar'. Habiendo decidido nuestros visitantes no sólo pasar unos días más en las islas, sino –además- de media, gastar unos 200€ más de lo que invertía anteriormente en sus vacaciones.

Pero, oh, la tercera parte de la trilogía que ninguno esperábamos, pero de la que sí habían hecho algún que otro 'spoiler' los servicios de inteligencia estadounidenses: la atroz invasión de Ucrania por parte de Rusia, con –entre otros- el falaz argumento de «desnazificar» Ucrania. La nuclear y poderosa autocracia de un zarista devorando a la pacífica y humilde democracia de un humorista.

Convoyes de tanques entrando al patio colindante de la administrativamente denominada Unión Europea. Muertes injustas, injustificadas, deleznables. Personas sin agua ni comida, hospitales infantiles bombardeados, fosas comunes…en la Europa del siglo XXI. Ya no en la distancia geográfica de una Alepo arrasada en Siria, que en 2010 contaba con 4,6 millones de habitantes. Y ahora cuenta… en el listado de ciudades fantasma arrasadas y en ruinas por conflictos bélicos y/o terrorismo. Lo dicho, aquí al lado.

Y en duro y difícil ejercicio mental de aislamiento anímico respecto al conflicto, la economía. Afectada como venía –global, regional e individualmente- tanto por conceptos estructurales y económicos teóricos en torno a la disparatada inflación y el incremento de precios. Como por hechos logísticos y materiales tan esperpénticos como…los de un carguero atravesado en el Canal de Suez, encallado en la arena mojada del desierto, y provocando el caos en la cadena de distribución global.

¿Y el turismo? De nuevo ante el escenario de la incertidumbre. Ya que, ante un conflicto bélico, los factores de su duración, su extensión (territorial) y sus modos (bélicos tradicionales o guerra cibernética), influyen en primer lugar –positiva o negativamente- en que un destino turístico como Canarias, alejado del continente, se vea favorecido o no por el consecuente desvío de turistas que huyen de destinos más próximos al conflicto (Turquía, Grecia, Bulgaria, …).

Así sucedió en ocasión del estallido de la Guerra del Golfo (1991), la Guerra de Irak (2002) o la Primavera Árabe (2010), viéndose Canarias siempre 'beneficiada' de las desgracias ajenas. Pero reiterando la consideración de que nosotros debemos ser líderes, no por las desgracias de otros. Y sí por nuestras fortalezas, potencialidades y capacidad de 'mejorar' ciertas deficiencias –sobre todo en infraestructuras públicas- que generan dolor en nuestros ojos.

Pero, en segundo lugar, continuando con la actual afección bélica, en esta ocasión entran en juego otros factores complementarios que, en función de la continuista deriva destructora que contemplamos perplejos, puede no 'favorecernos' próximamente: el incremento de los precios de los billetes aéreos, dada la reducción del petróleo disponible. El incremento de los precios de los productos y/o artículos destinados a prestar el servicio turístico. La rotura de stocks de elementos básicos para la prestación de dichos servicios (un gráfico «¿con qué freímos las papas si no llega el aceite?»). Y, sobrevolando toda la afección económica vinculada a precios al alza y reducción progresiva de productos disponibles, el peor factor de todos: el miedo.

Miedo a volar. Miedo a no poder regresar al país de origen si el conflicto se encona y traspasa fronteras que ojalá no se crucen. Territoriales y, menos aún, de tipo armamentístico. Porque con 'plomo en las alas' –riesgo de un frenazo brusco en la movilidad aérea internacional-, 'plata no es' –la economía de nuevo, si no se corta ya este despropósito expansionista ruso- camino del 'garete'.

Guerra. Miedo. Viajar. Turismo. Conceptos casi desgraciadamente reflejados a través de la terrible imagen por todos contemplada, en una calle ucraniana cualquiera, de un brazo inerte saliendo debajo de una manta, y próxima a la maleta con la que esa madre –cercana a los cuerpos, también inertes, de sus dos hijos- pretendía huir de la barbarie, y llegar al anhelado y primer destino, ya para ellos inalcanzable: el de la vida y la libertad.

David Morales Déniz. Presidente SKAL Internacional de Turismo de Gran Canaria @DavidMDeniz