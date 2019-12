Playitas Resort agradece el trato a los ciclistas

Playitas Resort, apuesta no solo por un turismo diferenciado como es el turismo deportivo, sino también por ofrecer unos servicios de calidad y que a su vez sean sostenibles. Desde mediados 2018, un pequeño grupo de trabajadores voluntarios han puesto en marcha el “Playitas Nature”, proyecto en el cual se lucha por la sostenibilidad, realizando acciones como eliminación de los desechos plásticos de uno solo uso (vasos, botellas, pajitas, monodosis, bolsas de plástico, etc.); inversión y adquisición de coches eléctricos , plantación de árboles frutales y otras plantas y hortalizas dentro de una superficie de 5000m2 con el fin de reducir las emisiones de CO2, e incluso formación en sostenibilidad a las escuelas locales.

Con la apertura de su otro hotel, La Pared powered by Playitas, situado también en Fuerteventura, y AquaVista powered by Playitas, en Hurgada ( Egipto), unido a nuevos proyectos no muy lejanos, Playitas empieza a consolidarse como la marca de Hoteles especializado en vacaciones deportivas y activas.