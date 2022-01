El negocio turístico vive en España una recuperación «gradual y sólida»

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró el pasado jueves en Valencia que la recuperación del turismo en España está siendo «gradual y sólida», en referencia a los últimos datos sobre pernoctaciones hoteleras, que revelan un incremento sustancial durante el pasado agosto.

Maroto hizo estas declaraciones en La Marina de Valencia, tras visitar junto a varios ediles un proyecto piloto de Ocio y Turismo desarrollado con tecnología 5G, en el marco del Plan Nacional 5G que impulsa el Gobierno de España a través de Red.es.

«Con la recuperación -ha dicho la ministra- España ha de mejorar e incorporar la digitalización a su modelo turístico, algo que ya está en la agenda del Gobierno, dentro del plan nacional 5G».

Reyes Maroto no comparte el tono alarmista de las aerolíneas sobre su situación y la activación de ERTE masivos

«Esta tecnología añade valor a la experiencia turística, ese es el camino, incorporar valor y sorprender a los turistas. Esperemos que en 2022 recuperemos el flujo de turistas y que estos sigan viajando con seguridad. De hecho, España se va a abriendo poco a poco a más mercados», en referencia a la apertura o la relajación de las restricciones en países emisores de turismo.

La experiencia presentada a Maroto se basa en la proyección de contenidos de realidad aumentada en dispositivos móviles gracias a la tecnología 5G de Orange. Gracias a esta evolución de los recorridos guiados, los turistas podrán moverse libremente por los escenarios y, sin necesidad de guías, usar una aplicación en el móvil con material adicional dependiendo de la geolocalización del usuario en cada momento. La experiencia de turismo enriquecido se enmarca en el Plan Nacional 5G, el programa para el desarrollo de proyectos piloto de tecnología 5G que ejecuta la entidad pública empresarial Red.es, impulsado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y cofinanciado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Por otra parte, aseguró el viernes que el transporte aéreo sigue estando dentro de los sectores considerados «hiperprotegidos» de cara a la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Aerolíneas como Iberia o Air Europa, a las que se ha sumado hoy Vueling, anunciaron su intención de empezar a negociar un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas (ETOP), ante la posibilidad de que los ERTE de fuerza mayor no se prorroguen para el sector aéreo. «No ha habido ningún cambio, siguen estando dentro de los sectores hiperprotegidos», señalóla ministra a los periodistas, tras el acto de presentación del libro 'The wine routes of the world'.