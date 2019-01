MSC Cruceros inicia su primera vuelta al mundo desde el Puerto de Barcelona

El itinerario, de 32.260 millas náuticas, recorre 49 destinos de 32 países, desde el Mediterráneo hasta el Caribe, pasando por el Canal de Panamá, el Pacífico y el océano Índico, hasta llegar al golfo Pérsico y volver a Europa, en concreto, a la ciudad barcelonesa.

"Nuestros clientes venían pidiendo un crucero que diera la vuelta al mundo, y con el previsible incremento de nuestra flota, organizamos este crucero y lo empezamos a comercializar hace tres años", ha explicado en declaraciones a los medios el director de MSC Cruceros en España, Emiliano González.

"Y Barcelona es obligado. Barcelona es el primer puerto de Europa, el cuarto del mundo. Tenemos presencia en Barcelona los doce meses del año con varios barcos y no podíamos realizar un crucero de vuelta al mundo que no saliera y terminara en Barcelona", ha asegurado González.

Los pasajeros, 16 de ellos canarios (9 de Tenerife, 7 de Gran Canaria), dispondrán de una estancia media de 13 horas en cada puerto y de más de 250 excursiones a elegir, además del conjunto de servicios y actividades que ofrece el barco, por cuya estancia han pagado, como mínimo, 11.000 euros.

Cuatro restaurantes principales con 237 menús a elegir, once bares, un cybercafé, tres piscinas, un teatro, una bolera, gimnasio y zona de 'spa' o bienestar son algunos de los servicios de los que podrán disfrutar los más de 2.500 pasajeros de más de 100 nacionalidades distintas embarcados en el MSC Magnifica.

Según el director en España del grupo suizo, el pasajero en este tipo de viajes es "un cliente que tiene tiempo para dedicar estos casi cuatro meses a hacer el crucero. Es una persona, en principio, sin ningún compromiso laboral, sin compromisos familiares o prácticamente resueltos y que conoce la compañía, que le gusta navegar en cruceros y es repetidor".

Maite Contreras, periodista y excorresponsal, ha venido desde Madrid para embarcarse sola en el MSC Magnifica.

"Me autorregalo como viuda mi primer viaje de vuelta al mundo. Desde pequeña que lo quería hacer. Me gusta mucho viajar y sobre todo evitarme un vuelo de cuatro días para visitar esos sitios. El barco me parece más cómodo incluso que el tren. Son cuatro meses en los que te lo hacen todo", ha declarado esta pasajera.

A sus 61 años, Maite considera que este es el viaje "ideal" para personas de entre 60 y 70 años que estén en forma, y ha asegurado que ya ha reservado el MSC World Cruise del año que viene.

"Es un crucero que se va a hacer cada año, el crucero de 2020 está prácticamente lleno y hará un recorrido distinto, por el sur de Argentina y por el Cabo de Hornos. También estamos comercializando el crucero de 2021 con un itinerario completamente diferente. Pero siempre será crucero vuelta al mundo con inicio y final en Barcelona", ha anunciado González.