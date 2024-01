La marca Lopesan for Good presenta sus fortalezas en FITUR y define la apuesta de Lopesan Hotel por el desarrollo sostenible

La marca Lopesan for Good ha sido presentada en FITUR como un proyecto de identidad ligada al desarrollo sostenible, definiendo claramente los atributos que conforman la hoja de ruta de Lopesan Hotel Group. Los principales partners y proveedores de la compañía han tenido la oportunidad de conocer algunos de los proyectos que se están llevando a cabo y que marcan el camino aspiracional del Grupo.

«Inspirando el viaje sostenible» (Inspiring the sustainable journey) es el claim de este sello de garantía y compromiso, que ha sido diseñado para poner en valor la apuesta, llevada a cabo por Lopesan Hotel Group, de cara a minimizar el impacto generado por la actividad turística, abordándolo desde un prisma que abarca aspectos ambientales, sociales y económicos, destacó el consejero delegado de Lopesan Hotel Group, Francisco López, que fijó como objetivo la descarbonización de la compañía en los próximos 5 años.

Las medidas para la protección del medio ambiente puestas en marcha por Lopesan Hotel Group han sido acogidas con entusiasmo por los representantes del mercado nacional, que han concretado importantes acuerdos comerciales durante las reuniones celebradas en la feria de Madrid. De igual manera, FITUR ha servido para destacar a Lopesan for Good como un elemento diferenciador importante a nivel internacional, favoreciendo la creación de nuevos acuerdos que ayudarán a apuntalar el crecimiento del mercado británico en Gran Canaria, la consolidación del repunte del turismo proveniente de Alemania, así como el de mercados emergentes como francia, italia y los países del este de Europa.

«La puesta en marcha de políticas verdes son esenciales para establecer un patrón diferenciador claro, que nos ayude a posicionarnos como un referente internacional en el sector y se nos reconozca no solo por ofrecer un producto turístico de máxima calidad, sino por potenciar los criterios ESG (Enviromental, Social and Governance) en todas las acciones que promueve la compañía», puntualizó el director general de la División Hotelera del Grupo Lopesan, José Alba. En FITUR, Lopesan Hotel Group se ha comprometido a crear un nuevo plan estratégico de sostenibilidad que servirá para conocer los proyectos que el Grupo incluirá en su particular agenda 2030 y, al mismo tiempo, dar el pistoletazo de salida de algunas acciones que marcarán el futuro de la compañía en materia de sostenibilidad.

Lopesan for Good en números

La sostenibilidad no es algo nuevo para el Grupo Lopesan, ya que lleva años tomando decisiones relevantes en los ámbitos de la gobernanza, lo social y el cuidado del medio ambiente. Lopesan for Good aglutina todas estas acciones en un único paraguas, en el que destacan la inversión en 2022 de más de 4,3 millones en acciones ambientales, que se tradujo en la generación de 2.8 millones de KWh de energía renovable (85 % eólica y 14 % fotovoltaica) y logró reducir la huella de carbono en un 60 % en relación al año anterior.

El consumo de productos de KM0 y el desarrollo de la Finca de Veneguera es otro de los pilares básicos de las políticas verdes de la compañía, produciendo 1.224 toneladas de fruta y verdura de proximidad, lo que suponen que el 21 % de la comida que consumen los huéspedes de los hoteles de Gran Canaria llevan el sello de productos ecológicos. Estos alimentos tienen su origen en modelos de agricultura sostenible, en los que se han utilizado controles de plagas biológicos, sin pesticidas, y se han usado 16 toneladas de compost, para la regeneración del terreno, procedentes del reciclaje de los residuos orgánicos y poda de los hoteles.

Certificación Travelife Gold para todos los hoteles en Canarias

Las reuniones profesionales desarrolladas durante la segunda jornada de FITUR han servido también para anunciar que los 12 hoteles que dan forma al portafolio del Grupo Lopesan en Canarias han sido reconocidos con el certificado medioambiental Travelife Gold. El prestigio internacional que avala a estas certificaciones eleva a un nivel superior a los productos premiados, garantizando la aplicación de un modelo de crecimiento sostenible y el compromiso con el entorno social y medioambiental de la actividad turística.

La categoría Gold o Sello de Oro suponen el máximo galardón que entrega Travelife y reconoce la labor que realizan en la protección del medio ambiente e incide en el apoyo a la economía local y la puesta en marcha de políticas orientadas al cuidado de sus empleados. El Sistema para la Sostenibilidad de Travelife fue fundado en 2007 como una iniciativa dedicada a la promoción de prácticas sostenibles en el sector turístico y el suministro de las herramientas necesarias para minimizar el impacto social, ambiental y económico de los hoteles certificados.

La Inteligencia artificial a debate

El director corporativo de Sostenibilidad, Proyectos y Eficiencia de Lopesan Hotel Group, Pablo Lorenzo, ha participado en el debate «Inteligencia artificial (IA) y ética para la sostenibilidad del futuro», desarrollado en el ámbito de FITUR TechY powered by ITH. Durante su intervención, puso de manifiesto los procesos llevados a cabo, por la compañía, para la implementación de la IA en diferentes áreas y su vinculación con la optimización de procesos, la personalización de la experiencia del cliente y la seguridad y eficiencia.

La inteligencia artificial está comenzando a utilizarse de forma gradual para automatizar algunas tareas y procesos manuales, como la gestión de reservas, la atención al cliente y la gestión de inventarios. Estas medidas están orientadas a mejorar la eficiencia y reducir costes. En cuanto a la personalización de la experiencia, la IA se utiliza para recopilar datos sobre los huéspedes y sus preferencias, permitiendo que los hoteles puedan personalizar la experiencia de cada cliente, incluyendo recomendaciones de actividades, restaurantes y otros servicios.

En esta jornada promovida por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Pablo Lorenzo destacó que la IA también se utiliza para mejorar la seguridad de los hoteles del Grupo y la eficiencia de sus operaciones, mediante la utilización de cámaras inteligentes para la vigilancia, así como el análisis de datos para la prevención de fraudes o el uso de robots destinados a la realización de tareas repetitivas. Como conclusión, Lorenzo destacó las amplias oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para el turismo y los hoteles, ya que tienen el potencial de revolucionar la industria y transformar las vacaciones en experiencias personalizadas, eficientes y sostenibles.