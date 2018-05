Los ‘millenials’ marcan tendencia

Espacios fotografiables

El WiFi es innegociable

No es una buena experiencia si no hay conexión a Internet gratuita. Es inconcebible un espacio pensado para los ‘millenials’ en el que el WiFi sea de pago o llegue con mala señal a algunas partes del hotel. Además, suma puntos a favor contar con cargadores y adaptadores para conectar los dispositivos en la habitación, bar, recepción, etc.