Los aeropuertos canarios, los más puntuales de España

Los aeropuertos canarios figuran como los más puntuales de España, según el análisis del tráfico aéreo realizado por la empresa AirHelp, que se encarga de ayudar a los viajeros en sus compensaciones por retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque de las compañías aéreas.

A la cabeza se sitúa el aeropuerto de La Palma, donde la tasa de puntualidad fue en el conjunto de 2018 de un 88%, lo que supone que nueve de cada diez aviones salen a su hora. A continuación se sitúan los aeródromos de Fuerteventura y Lanzarote, con niveles superiores al 86%. Tenerife Norte, Tenerife Sur y Gran Canaria están ligeramente por debajo, con en torno a un 17% de vuelos retrasados, aunque en términos generales los aeropuertos canarios se sitúan a la cabeza del Estado en puntualidad.

Al otro lado de la balanza se sitúa el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, donde el 25% de las salidas registraron algún retraso o bien se cancelaron por completo. La cifra supone que uno de cada cuatro vuelos no salió a la hora prevista. A continuación se situó el aeropuerto de Palma de Mallorca, e el que el 24,7% de los vuelos no despegaron en hora y el aeropuerto de Ibiza, con un 22,5% de vuelos retrasados o cancelados. Los aeropuertos de Menorca, Málaga y Madrid registraron un 20,5%, 19,5% y 18,8% respectivamente de vuelos que no despegaron como estaba previsto. Las terminales de Valencia, con un 17,7%, Sevilla con un 17,6% y Bilbao, con un 16,4%, completan el ranking.

Según el análisis de AirHelp, el pasado año los pasajeros aéreos de España sufrieron una cantidad récord de interrupciones. Los aeródromos españoles ocupan la tercera posición de Europea en cuanto a vuelos cancelados y retrasos superiores a quince minutos. Los datos de esta empresa apuntan a que en 2018 22,4 millones de pasajeros se vieron afectados. Para este año, AirHelp no prevé mejoría y estima que 174.000 vuelos sufran retrasos en España.