Imagen del Abora Buenaventura

Lopesan Hotel Group activa la temporada de verano con la apertura del Abora Buenaventura en Gran Canaria y del IFA Altamarena en Fuerteventura El Abora Buenaventura by Lopesan Hotels completa la actual propuesta de la compañía en Gran Canaria, junto con el Lopesan Baobab Resort, el Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso, el Kumara Serenoa by Lopesan Hotels y el Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels