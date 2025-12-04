La locomotora turística se enfría: en octubre el sector crece un 0,8%, la menor cifra de los últimos tres años El mercado alemán, el francés y los nórdicos pierden visitantes y afectan sobre todo a la isla de Gran Canaria. El gasto sigue fuerte y al alza

Canarias sigue ganando turistas extranjeros en la recta final del año 2025, pero la escalada alcista de los últimos tres años comienza a dar síntomas de agotamiento. Frente a los crecimientos de dos dígitos del 2024, en este año, la llegada de turistas se mantiene en torno a un 3% y bajando.

Así, el pasado mes de octubre las llegadas a las islas crecieron solo un 0,8%, hasta sumar un total de 1,37 millones de visitantes. Es el menor incremento porcentual en un mes de los últimos tres años; además, algunos mercados ya experimentan caídas, como el alemán, el francés y el nórdico, según recoge la estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) publicada por el INE.

Es cierto que Canarias sigue en máximos de llegadas, con 12,7 millones de turistas extranjeros en los diez primeros meses del año (+3,7%), pero el fin de la fiesta se aproxima, como ya había constatado el sector en las últimas ferias turísticas, como la World Travel Market de Londres.

Por mercados emisores de turistas, el Reino Unido se mantiene fuerte y registra un crecimiento en octubre del 1,6%. Ese mes llegaron a las islas 574.317 visitantes británicos, casi 9.000 más que en igual mes un año antes. En el año, el repunte es de un 2,6%, y tras ganar 133.571 personas, suma en total casi 5,3 millones de visitantes.

No evoluciona de forma tan positiva los alemanes: en octubre registran una caída del 3,4%, en algo más de 8.000 personas, y suman 232.155 visitantes. En lo que llevamos de año han llegado 2,2 millones de personas, un 1,6% más que en igual período de 2024.

El turista francés, convertido ya en el tercer mercado emisor de las islas, baja un 0,5%, en 352 personas, y suman 77.675. En el conjunto del año sí está positivo, con un alza del 3,6%.

En cuanto a los nórdicos (Finlandia, Noruega y Suecia), en octubre desciende un 11,2% y se pierden casi 14.000 personas. Entre los tres llegaron a las islas 110.164 personas. En lo que llevamos de año no llegan al millón de visitantes tras registrar un retroceso de casi un 2%, en más de 17.000 personas.

Irlandeses, italianos, holandeses y belgas siguen al alza, aunque con crecimientos más contenidos en el mes de octubre y también en lo que llevamos de año.

Si hacemos un análisis por islas, en octubre la única que pierde visitantes es Gran Canaria. Llegaron casi 357.000 personas, un 2,8% menos que un año antes, lo que supone la pérdida de 14.000 turistas. El retroceso se debe a la caída de alemanes y nórdicos.

En el conjunto del año todas las islas están en positivo y registran alzas: Gran Canaria ha recibido 3,3 millones (+3,9%); Tenerife, 5,2 millones (+3,5%); Lanzarote, 2,4 millones (+2,4%); Fuerteventura, algo más de 2 millones (+9,6%) y La Palma, 113.177 (+13%).

A pesar de que el turismo crece a menor ritmo, el gasto de esos visitantes sí se mantiene fuerte. En octubre ascendió a casi 2.000 millones de euros, un 3% más, y en el acumulado del año, la cifra ascendió hasta los casi 20.000 millones, un 8% más. El gasto medio por turista en el viaje llega a las 1.562 euros, casi un 5% más y el gasto diario roza los 200 euros.

A nivel nacional, España recibió en octubre 9,2 millones de turistas internacionales, un 3,2% más que en el mismo mes de 2024. En los 10 primeros meses de 2025 el número de turistas que visitaron España aumentó un 3,5% y rozó los 85,7 millones.

El incremento del gasto de los turistas internacionales fue 7,4 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros. Concretamente, en este octubre España recibió 9,2 millones de turistas internacionales (un 3,2% más), que generaron un gasto total superior a los 12.700 millones de euros. Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.383 euros, lo que representa un incremento del 4,2% respecto a octubre del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció un 5,5% en tasa interanual, situándose en 201 euros. Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 4,6 millones y un aumento anual del 1,6%.

