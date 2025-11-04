HD Lobos Natura: un nuevo concepto de turismo consciente en Canarias La cadena HD Hotels inaugura HD Lobos Natura, un innovador resort premium situado en Corralejo, frente al Parque Natural del Islote de Lobos

Este nuevo establecimiento representa una apuesta por redefinir la experiencia turística a través de un modelo integral de bienestar, sostenibilidad y conexión con el entorno.

Un hotel con alma, inspirado en la naturaleza

HD Lobos Natura nace como un homenaje a la biodiversidad marina y terrestre de Fuerteventura. Su diseño, inspirado en los paisajes y texturas del Islote de Lobos, integra materiales autóctonos como basalto, piedra volcánica y arenisca, creando una atmósfera serena, orgánica y profundamente canaria.

Tras una completa transformación, el resort redefine su propuesta de valor para adultos y familias que buscan una experiencia premium. Con 261 habitaciones, el hotel ofrece tres zonas diferenciadas:

- Family & Joy Zone, con Kid Suites con jacuzzi y Premier Suites.

- Only Adults Zone, con Junior y Premier Suites para quienes buscan calma y exclusividad.

- EMBLEM Premium, con habitaciones Swim-up y servicios personalizados.

Cada espacio es un recorrido sensorial por la isla, donde el huésped puede redescubrir el bienestar y la conexión interior.

Reconnect with Essentia

Bajo el claim «Reconnect with Essentia», HD Lobos Natura invita a reconectar con la naturaleza, la salud, las emociones y la autenticidad. Su propuesta se articula en tres pilares:

- Producto diferencial, basado en el diseño biofílico, zonas adaptadas y gastronomía de proximidad.

- Activación emocional, a través de rituales sensoriales, hospitalidad consciente y ambientación sonora.

- Sostenibilidad regenerativa, apostando por un turismo que devuelve más de lo que toma.

Gastronomía y bienestar: la esencia del destino

El resort cuenta con cuatro restaurantes y tres bares que reinterpretan la cultura local. Destacan El Puertito Casual Restaurant, El Faro All Day Gastro Bar, La Caldera Italian Traditional Cuisine y el exclusivo Emblem Concept Restaurant. Completan la oferta el Mirador Jazz & Blues Coffee Shop y el próximo Organic Adults InPool Bar.

De próxima apertura, HD Essentia Wellness será el corazón del resort: un santuario sensorial con hidroterapia, cabinas temáticas y programas de bienestar.

Un modelo turístico regenerativo

El complejo incluye el Splash Park «Barco Pirata», el Mini Club Lobos Marinos y zonas como la Power Up Zone o la Ikigai Zone.

Con HD Lobos Natura, la cadena consolida su estrategia HD Essentia Wellness Connect, orientada a generar un impacto positivo en el entorno.

«HD Lobos Natura es mucho más que un hotel: es una invitación a reconectar con lo que verdaderamente importa», afirma Armando Rodríguez Gómez, director comercial de HD Hotels.

Con más de 30 años de trayectoria, HD Hotels refuerza así su liderazgo en el turismo regenerativo y consciente, con presencia en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.