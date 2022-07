Los libros también son para el verano.Estos son algunosde los títulos más apetecibles

En verano leemos más, incluso hacemos acopio de libros para llevar al campo, la playa o el chiringuito. Varios protagonistas del mundo de la literatura nos explican este fenómeno y nos plantean algunas recomendaciones para disfrutar de una buena historia bajo la sombrilla. Ni las bicicletas son exclusivamente para el verano ni hay libros ideales para la playa. Nuestras apetencias determinan los títulos para degustar en julio y agosto. Pero siempre caben sugerencias para disfrutar del ocio y la lectura. Estas son sus propuestas.

Juan Casamayor: Editor de Páginas de Espuma

«Decimos que no tenemos apenas tiempo para leer con este ritmo galopante de vida, pero no es verdad, porque siempre disponemos de él para perderlo con el teléfono móvil», argumenta Juan Casamayor, responsable de la editorial Páginas de Espuma. Otra cuestión es la edición, que se reduce drásticamente en los meses de julio y agosto, aunque no se cierra el grifo de las novedades. Su editorial, por ejemplo, rompió esa norma no escrita con la edición de los diarios y cartas en torno a la familia real Romanov por el centenario de su fusilamiento en Rusia, llevado a cabo precisamente en julio. «En cualquier caso, y en general, las publicaciones de este periodo son de lectura ágil, entretenida, de mero ocio».

La Feria del Libro de Madrid es el 'non plus ultra' comercial de cada temporada. Tras su celebración, las presentaciones escasean, pero el interés del público no suele decaer. «Se ha producido un crecimiento sostenido de la ventas a lo largo de estos meses», explica. De hecho, Casamayor descubre que hay un tipo de aficionado que aprovecha estas fechas para comprar varios libros y leer todo lo que no ha leído durante el resto del año. «Hay cierta predilección por el 'best-seller' frente a textos más académicos, aunque también es cierto que el ensayo goza de buena salud». Como referente en el género de la narrativa breve, la editoral Páginas de Espuma se decanta en su oferta por publicaciones cortas de grandes autores recopiladas cronológicamente. Puede ser una magnífica opción para introducirnos en el universo de Gustave Flaubert o James Joyce. El género de los viajes también se antoja adecuado para estas fechas. En este apartado, nos sugiere 'Viajar. Ensayos sobre viajes', la reciente recopilación de artículos, reportajes y crónicas de Robert Luis Stevenson, y 'Constantinopla' la visión de la urbe turca por Edmondo De Amicis, el autor de 'Corazón'. «Podemos recorrer el mundo sin salir de la playa de Fuengirola».

Mikel Santiago: Escritor

El escritor casco lo tiene claro: «El verano es la época para leer». Mikel Santiago está convencido de que toda esa gente que vemos con su libro en el metro emplea sus vacaciones en leer tranquilamente durante horas. Pero ¿somos más de libro tradicional o de e-book? «Si llevamos el electrónico a la playa nos exponemos a un golpe de calor, arena y agua. El libro de papel es mucho más práctico: lo lees, te sirve de almohada y para matas moscas», bromea.

El thriller, su especialidad, es el género que indefectiblemente lo atrapa en cuando suben las temperaturas. «He llegado a devorar quince en una temporada», confiesa.

El autor de 'Entre los muertos', novela con la que cierra la 'Trilogía de Ilumbe', recomienda pequeños placeres como el de buscar y encontrar novedades inesperadas en la tienda del aeropuerto o de encontrar pequeñas joyas de la edición, como las novelas de Agatha Christie con la editorial El Molino. 'El camino de fuego' de María Oruña y 'Las otras niñas' de Santiago Díaz-Cortés, también están entre sus títulos favoritos para este verano.

Olga Abad: Librería La Primera (Valencia)

Los clientes «suelen confesarnos que buscan algo ligero y fresco», explica Olga Abad, propietaria de la librería La Primera, un establecimiento de referencia en la capital valenciana, que cuenta con su propio club de lectura. ¿Y qué compran estos militantes de la cultura? «Los aficionados más fieles investigan, suelen seguir las listas, los programas de radio especializados, se fían de su crítico de cabecera e, incluso, de las recomendaciones que se difunden por las redes sociales».

La propia Olga se decanta por libros como 'El jugador' de Dostoievski, como forma de penetrar pausadamente en el universo de grandes autores. «'Papi' de Emma Cline y 'Nostalgia de otro mundo' de Ottesa Moshfegh también nos pueden alegrar los días nublados», desvela. La librera valenciana apuesta también por un libro trufado de ironía, otro de los alicientes que buscamos en verano. Es el caso de 'Más que una mujer' de Caitlin Moran, y una recomendación final: 'Expuesta. Un ensayo sobre la epidemia de la ansiedad'.