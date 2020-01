Las preguntas más frecuentes sobre viajar al Reino Unido tras el Brexit

¿Se requerirá el pasaporte para viajar al Reino Unido después de Brexit?

¿Necesitaré más tiempo para pasar los controles de inmigración del aeropuerto?

La respuesta es sí. Si viajas al Reino Unido después de Brexit, ten en cuenta que necesitarás pasar más tiempo en el aeropuerto, puerto o estación para pasar la frontera y el control de pasaportes. La distribución de las colas para el control de pasaportes puede modificarse y tendrá un impacto en el tiempo de espera (por ejemplo, fila para residentes del Reino Unido, fila para residentes de la Unión Europea). Aunque, por lo pronto, no será necesaria una visa, es muy posible que se realicen controles más exhaustivos, por ejemplo, podrán preguntarte sobre la duración de la estadía, el motivo, lo que implicará un tiempo de espera adicional.

¿Necesitaré una visa para viajar al Reino Unido después de Brexit?

¿Seguirá siendo válida la tarjeta europea de seguro de salud?

El CEAM actualmente permite a cualquier ciudadano europeo acceder a servicios médicos en cualquier país de la UE. La situación no está clara si se valida un acuerdo Brexit. Dado que el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea, el CEAM ya no será válido.